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رجل سبعيني ضرب زوجته حتى الموت ثم توجه الى مركز الشرطة وسلمهم مفتاح منزله... إليكم القصة الكاملة!

رجل سبعيني ضرب زوجته حتى الموت ثم توجه الى مركز الشرطة وسلمهم مفتاح منزله... إليكم القصة الكاملة!







وكان تارسامي سينغ، 79 عاماً، قد اعتدى بالضرب على مايا ديفي، 77 عاماً، حتى الموت في منزلهما في هورنشيرش، شرق لندن، في 2 أيار.



ودخل إلى مركز شرطة رومفورد واعترف بقتل زوجته بضربها بمضرب خشبي.



وأعطى سينغ الشرطة مفاتيح منزله وقال إنه يمكن العثور على جثتها في عنوانهم. وحضر ضباط الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الساعة 9.30 مساءً.



وكان الزوجان، اللذان كان لهما ثلاثة أطفال، يديران مكتب بريد قريب في رينهام لسنوات عديدة قبل تقاعدهما.



وقال أبيغيل هوزباندز، المدعي العام، في وقت سابق للمحكمة: "قال إنه يعتقد أن زوجته كانت على علاقة غرامية، وعندما عاد إلى المنزل في الساعة الرابعة مساءً، اعتقد أن رجلاً آخر كان هناك وهاجمها".



وحضرت الشرطة بعد 14 دقيقة ووجدت الضحية مستلقية على أرضية غرفة المعيشة دون استجابة.



لقد عثروا على مضرب خشبي بالقرب من رأسها ودبوس خشبي بالقرب منها. وكان جسدها مغطى بملاءة ملطخة بالدماء.



وتم استدعاء سيارة إسعاف ولكن تم إعلان وفاة السيدة ديفي في مكان الحادث، قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لها للذهاب لقضاء عطلة في لانزاروت.



وكانت قد أصيبت بجروح خطيرة في الوجه، وكدمات في اليدين والساقين، كما تحطم اثنين من أسنانها.



وكان الزوجان في الأصل من الهند ولكنهما يعيشان في المملكة المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.



واعترف سينغ، من Cowdray Way، Hornchurch، بالقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 15 عامًا في محكمة Snaresbrook Crown.

تم سجن مدير مكتب بريد متقاعد لمدة 15 عامًا على الأقل بعد أن ضرب زوجته حتى الموت بمضرب دائري بعد أن اشتبه في أنها كانت على علاقة غرامية قبل تسليم مفاتيح منزله إلى الشرطة حتى يتمكنوا من العثور على جثتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكان تارسامي سينغ، 79 عاماً، قد اعتدى بالضرب على مايا ديفي، 77 عاماً، حتى الموت في منزلهما في هورنشيرش، شرق لندن، في 2 أيار.ودخل إلى مركز شرطة رومفورد واعترف بقتل زوجته بضربها بمضرب خشبي.وأعطى سينغ الشرطة مفاتيح منزله وقال إنه يمكن العثور على جثتها في عنوانهم. وحضر ضباط الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الساعة 9.30 مساءً.وكان الزوجان، اللذان كان لهما ثلاثة أطفال، يديران مكتب بريد قريب في رينهام لسنوات عديدة قبل تقاعدهما.وقال أبيغيل هوزباندز، المدعي العام، في وقت سابق للمحكمة: "قال إنه يعتقد أن زوجته كانت على علاقة غرامية، وعندما عاد إلى المنزل في الساعة الرابعة مساءً، اعتقد أن رجلاً آخر كان هناك وهاجمها".وحضرت الشرطة بعد 14 دقيقة ووجدت الضحية مستلقية على أرضية غرفة المعيشة دون استجابة.لقد عثروا على مضرب خشبي بالقرب من رأسها ودبوس خشبي بالقرب منها. وكان جسدها مغطى بملاءة ملطخة بالدماء.وتم استدعاء سيارة إسعاف ولكن تم إعلان وفاة السيدة ديفي في مكان الحادث، قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لها للذهاب لقضاء عطلة في لانزاروت.وكانت قد أصيبت بجروح خطيرة في الوجه، وكدمات في اليدين والساقين، كما تحطم اثنين من أسنانها.وكان الزوجان في الأصل من الهند ولكنهما يعيشان في المملكة المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.واعترف سينغ، من Cowdray Way، Hornchurch، بالقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 15 عامًا في محكمة Snaresbrook Crown.