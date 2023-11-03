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هددها حبيبها السابق بالقتل ثم اختفت... بعد شهرين عُثر على جثة وكثرت التساؤلات: إليكم ما حصل!

هددها حبيبها السابق بالقتل ثم اختفت... بعد شهرين عُثر على جثة وكثرت التساؤلات: إليكم ما حصل!







وقالت إدارة شرطة الاستقلال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنه أثناء متابعة الخيوط في اختفاء إيبوني دنكان في منطقة 83 وطريق هيلكريست في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، "عثر" أحد كلابهم من طراز K-9 على جثة في الغابة القريبة، وفق ما نقل موقع



وأشارت الشرطة إلى أن الجثة التي عثرت عليها كانت تحتوي على "معرفات" "متوافقة" مع تلك الخاصة بدنكان، وأن الشرطة تعتقد أن الشخص المتوفى الذي عثرت عليه هو هي، بحسب المنشور. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا ينتظرون التعرف بشكل إيجابي على الجثة من مكتب الفحص الطبي في مقاطعة جاكسون.



وقال جاك تايلور، ضابط شرطة الاستقلال، لقناة فوكس 4 نيوز كانساس سيتي: "نحن ننظر إلى أشياء مثل الطول والوزن ولون العين ولون الشعر والندبات والعلامات والوشم".



ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE، فقد تم فتح قضية شخص مفقود في 7 أيلول بعد أن لم تتمكن عائلة دنكان وأصدقاؤها من الاتصال بها ولم تحضر للعمل في ذلك الصباح. وشوهدت دنكان آخر مرة في اليوم السابق حوالي الساعة 5:30 مساءً، بينما كانت "تستعد للمغادرة للعمل"، كما جاء في الوثائق.



وتزعم وثائق المحكمة أن دنكان "أسرّت لزميلتها في العمل أن صديقها السابق - الذي عرفته ابنتها لاحقًا باسم تشارلز سميث هاول - كان يهدد بقتلها".



وقال تايلور لقناة فوكس 4 نيوز إن سميث هاول "لا يزال أحد المشتبه بهم بالتأكيد".



وسميث هاول موجود حاليًا في الحجز الفيدرالي بتهمة حيازة ذخيرة بشكل غير قانوني، وفقًا للمنفذ، ومن المقرر أن يظل رهن الاحتجاز حتى موعد محاكمته في 8 كانون الثاني. وليس من الواضح ما إذا كان قد قدم التماسًا أو عين محاميًا فيما يتعلق بتلك الاتهامات.



كما أن لديه تاريخ إجرامي طويل مع إدانات بالاتجار بالمخدرات وحيازة مواد خاضعة للرقابة وتهم تتعلق بالسرقة والأسلحة النارية، وفقًا لوثائق المحكمة.



ويبحث المحققون حاليًا في آخر مكان معروف لتواجد دنكا.ن وأظهرت مقاطع فيديو المراقبة والمارة دنكان تغادر في سيارة سيدان فضية بأربعة أبواب، والتي توقفت خلفها بعد أن أنهت عملها في حوالي الساعة 6:11 مساءً، في 6 أيلول، بحسب وثائق المحكمة.



وقالت السلطات، بحسب الوثائق، إنها تعتقد أن السيارة كانت مملوكة لصديقة سميث هاول الحالية، والتي تحمل الأحرف الأولى من اسمها K.R.



وقالت إدارة شرطة الاستقلال إنها تطلب أيضًا مساعدة الناس في تحديد مكان الشخص المعني في القضية والذي يحمل اسم كييرا رانسبرغ (جينكينز)، 42 عامًا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هي الشخص المشار إليه في القضية.



وقالت الشرطة إنها مطلوبة للاستجواب بشأن اختفاء دنكان ووصفتها بأن طولها 5 أقدام ووزنها 150 رطلاً بعيون بنية.

تعتقد الشرطة في ولاية ميسوري أنها عثرت على جثة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا ربما فُقدت في أيلول.وقالت إدارة شرطة الاستقلال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنه أثناء متابعة الخيوط في اختفاء إيبوني دنكان في منطقة 83 وطريق هيلكريست في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، "عثر" أحد كلابهم من طراز K-9 على جثة في الغابة القريبة، وفق ما نقل موقع PEOPLE وأشارت الشرطة إلى أن الجثة التي عثرت عليها كانت تحتوي على "معرفات" "متوافقة" مع تلك الخاصة بدنكان، وأن الشرطة تعتقد أن الشخص المتوفى الذي عثرت عليه هو هي، بحسب المنشور. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا ينتظرون التعرف بشكل إيجابي على الجثة من مكتب الفحص الطبي في مقاطعة جاكسون.وقال جاك تايلور، ضابط شرطة الاستقلال، لقناة فوكس 4 نيوز كانساس سيتي: "نحن ننظر إلى أشياء مثل الطول والوزن ولون العين ولون الشعر والندبات والعلامات والوشم".ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE، فقد تم فتح قضية شخص مفقود في 7 أيلول بعد أن لم تتمكن عائلة دنكان وأصدقاؤها من الاتصال بها ولم تحضر للعمل في ذلك الصباح. وشوهدت دنكان آخر مرة في اليوم السابق حوالي الساعة 5:30 مساءً، بينما كانت "تستعد للمغادرة للعمل"، كما جاء في الوثائق.وتزعم وثائق المحكمة أن دنكان "أسرّت لزميلتها في العمل أن صديقها السابق - الذي عرفته ابنتها لاحقًا باسم تشارلز سميث هاول - كان يهدد بقتلها".وقال تايلور لقناة فوكس 4 نيوز إن سميث هاول "لا يزال أحد المشتبه بهم بالتأكيد".وسميث هاول موجود حاليًا في الحجز الفيدرالي بتهمة حيازة ذخيرة بشكل غير قانوني، وفقًا للمنفذ، ومن المقرر أن يظل رهن الاحتجاز حتى موعد محاكمته في 8 كانون الثاني. وليس من الواضح ما إذا كان قد قدم التماسًا أو عين محاميًا فيما يتعلق بتلك الاتهامات.كما أن لديه تاريخ إجرامي طويل مع إدانات بالاتجار بالمخدرات وحيازة مواد خاضعة للرقابة وتهم تتعلق بالسرقة والأسلحة النارية، وفقًا لوثائق المحكمة.ويبحث المحققون حاليًا في آخر مكان معروف لتواجد دنكا.ن وأظهرت مقاطع فيديو المراقبة والمارة دنكان تغادر في سيارة سيدان فضية بأربعة أبواب، والتي توقفت خلفها بعد أن أنهت عملها في حوالي الساعة 6:11 مساءً، في 6 أيلول، بحسب وثائق المحكمة.وقالت السلطات، بحسب الوثائق، إنها تعتقد أن السيارة كانت مملوكة لصديقة سميث هاول الحالية، والتي تحمل الأحرف الأولى من اسمها K.R.وقالت إدارة شرطة الاستقلال إنها تطلب أيضًا مساعدة الناس في تحديد مكان الشخص المعني في القضية والذي يحمل اسم كييرا رانسبرغ (جينكينز)، 42 عامًا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هي الشخص المشار إليه في القضية.وقالت الشرطة إنها مطلوبة للاستجواب بشأن اختفاء دنكان ووصفتها بأن طولها 5 أقدام ووزنها 150 رطلاً بعيون بنية.