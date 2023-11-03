ابنة السنة فقدت وعيها بسبب تعاطيها جرعة زائدة من الكوكايين... وهذه التفاصيل!

وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً

وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً

كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)