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أبلغت والدته عن اختفائه لكنها لم تتوقع النتيجة... ابن الـ5 سنوات وُجد مقتولا ومرميا بحاوية قمامة ودافع المجرم لا يُصدّق!

منوعات
2023-11-03 | 16:50
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أبلغت والدته عن اختفائه لكنها لم تتوقع النتيجة... ابن الـ5 سنوات وُجد مقتولا ومرميا بحاوية قمامة ودافع المجرم لا يُصدّق!
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أبلغت والدته عن اختفائه لكنها لم تتوقع النتيجة... ابن الـ5 سنوات وُجد مقتولا ومرميا بحاوية قمامة ودافع المجرم لا يُصدّق!

أبلغت والدته عن اختفائه لكنها لم تتوقع النتيجة... ابن الـ5 سنوات وُجد مقتولا ومرميا بحاوية قمامة ودافع المجرم لا يُصدّق!

اتُهم شخصان، أحدهما مراهق، بالقتل فيما يتعلق بوفاة صبي يبلغ من العمر 5 سنوات عثر على جثته في حاوية قمامة في ميلووكي الأسبوع الفائت.

وأبلغت والدته عن اختفاء برينس ماكري، البالغ من العمر 5 سنوات، حوالي الساعة السادسة مساءً، في 25 تشرين الأول، وفقًا لشكوى جنائية استعرضتها مجلة PEOPLE.
 
وبحسب ما ورد تم العثور على جثته في حوالي الساعة 9 صباحًا من اليوم التالي في حاوية قمامة خلف حانة على بعد ميل تقريبًا من منزله، وتم تحديد وفاة برينس على أنها جريمة قتل.

ويؤكد بيان صحفي صدر في 30 تشرين الأول عن قسم شرطة ميلووكي أن ديفيد إي بيتورا، 27 عامًا، وإريك ميندوزا، 15 عامًا، اتُهما بالقتل العمد من الدرجة الأولى، والإيذاء الجسدي لطفل مما تسبب في الوفاة وإخفاء جثة فيما يتعلق بحادثة وفاة الطفل.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام ميندوزا بثلاث تهم تتعلق بتعريض السلامة للخطر من الدرجة الأولى بشكل متهور فيما يتعلق بسلسلة من عمليات الطعن المزعومة في 23 تشرين الأول في المدينة، وفقًا للشكوى الجنائية.

وليس من الواضح ما إذا كان المشتبه بهما قد قدما التماسات أو وكلا محامين للتحدث نيابة عنهما.

وبحسب الشكوى الجنائية، اعترف كل من بيتورا وميندوزا بضرب الصبي حتى الموت والتخلص من جثته. وبحسب ما ورد كان المشتبه بهما يعيشان في مناطق منفصلة في نفس المنزل الذي تعيش فيه عائلة برينس وميندوزا.

وفي صباح اليوم الذي تم فيه الإبلاغ عن اختفاء برينس، أعادته والدته من المدرسة وأبقته في المنزل بعد أن اشتكى من السعال والتهاب الحلق. وتشير الشكوى إلى أن والدة الصبي رأته آخر مرة حوالي الساعة 9 صباحًا عندما اعتقدت أنه نزل إلى الطابق السفلي للعب بألعاب الفيديو.

وبعد أن كشفت السلطات عن أدلة داخل المنزل، استجوبت الشرطة بيتيورا وميندوزا. وبينما نفى بيتورا في البداية أي تورط له، فقد اعترف في النهاية للمحققين أنه دخل على المراهق البالغ من العمر 15 عامًا وهو يخنق برينس في الطابق السفلي ولم يتدخل، وفقًا للشكوى.
 
وتزعم الشكوى أن الشابين قاما بعد ذلك بتقييد واسكات الصبي، ووضعا جثته في أكياس القمامة، وضربا برينس مرارًا وتكرارًا بالتناوب بمضرب غولف، وفي وقت ما باستخدام قضيب حديد وقاعدة خرسانية.

ويُزعم أن بيتورا اعترف بأن تقييد برنس وتكميم فمه كانت فكرته قبل وضع جثته في أكياس القمامة، وفقًا للشكوى.
 
ويُزعم أيضًا أن بيتورا قال خلال مقابلة مع الشرطة إن ميندوزا "تحدث لبعض الوقت عن رغبته في قتل شخص ما"، مضيفًا أن الشاب البالغ من العمر 15 عامًا لم يحب الصبي الصغير أبدًا وناقش رغبته في قتله.

وتزعم السلطات أنه بعد ضرب الصبي، سار الاثنان إلى حاوية قمامة قريبة وتخلصا من جثته بطريقة تم إخفاؤها بأكياس قمامة أخرى في حاوية القمامة، وفقًا للشكوى.

وتنص الشكوى على أن "الخطة الأصلية للمدعى عليه بيتورا كانت السير نحو الطريق المؤدي إلى خط الصرف الصحي ووضع جثة الضحية في خط الصرف الصحي ولكنها كانت ثقيلة جدًا".

وعندما عادا إلى المنزل، زُعم أن ميندوزا استخدم قطعة قماش لتنظيف الدم من أرضية الطابق السفلي.

ووفقاً للشكوى، عثر المحققون على لقطات كاميرات المراقبة لبيتورا وميندوزا وهما يحملان كيس قمامة أبيض كبير ويقتربان من حاوية القمامة حيث عثرت السلطات فيما بعد على جثة برينس. وشوهد الشابين بعد ذلك وهما يغادران المنطقة من دون كيس القمامة، وفقًا للشكوى.

وخلص تشريح الجثة الأولي الذي أجري في مكتب الفحص الطبي في مقاطعة ميلووكي إلى أن الصبي توفي متأثرا بجروح متعددة ناجمة عن قوة حادة وحكم على وفاته بأنها جريمة قتل.

وقالت لاتونيا جونسون، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية وجارة عائلة روضة الأطفال، لصحيفة ميلووكي جورنال سينتينل الأسبوع الفائت إن والدي برينس كانا في حالة ذهول وصدمة بعد أن علما بوفاة ابنهما.

وقالت: "هذا الحي هادئ نسبياً... لا ترى فيه الكثير من نشاط الشرطة. كنا نعلم أن الأمر خطير".

ووفقًا للشكوى، يُزعم أن ميندوزا اعترف أيضًا للشرطة بأنه طعن ثلاثة غرباء في المدينة في 23 تشرين الأول.
 
وقالت السلطات إنها عثرت على سكين الفراشة الذي يُزعم أنه استخدمه في كل طعنة أثناء التحقيق في وفاة برينس.

وجاء في الشكوى: "اعترف المدعى عليه ميندوزا بأنه شعر بالاندفاع بعد طعن كل ضحية، لكنه شعر بالسوء بعد ارتكاب عمليات الطعن، وعندما سُئل عما سيقوله لضحايا الطعن، أجاب المدعى عليه مندوزا: "أنا آسف، لكنك على قيد الحياة".

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