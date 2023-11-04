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طلبت قالب حلوى على شكل شخصيات Minion لعيد ميلاد ابنها... ما حصلت عليه كان كارثة حقيقية! (فيديو)

طلبت قالب حلوى على شكل شخصيات Minion لعيد ميلاد ابنها... ما حصلت عليه كان كارثة حقيقية! (فيديو)







ووصفت الكعكة - التي كان من المفترض أن تكون شخصية مينيون من فيلم "Despicable Me" - بأنها "أبشع شيء رأيته على الإطلاق".



وأوضحت أن الكعكة كانت بمناسبة عيد ميلاد ابنها في اليوم التالي، وفق ما نقل موقع



وعلى الرغم من أن هذا لم يكن ما طلبته، إلا أنها قالت إنه "قابل للإصلاح"، لذلك "قبلته".



وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة وتجاوز 39 ألف تعليق منذ نشره، أظهرت لمتابعيها الصورة المرجعية التي أعطتها للخباز.



وأوضحت أن الخباز سألها إذا كانت تريد أن يكون للكعكة لون متدرج، فأجابت: "لا. أزرق مستقيم. أصفر مستقيم."



كما طلبت أيضًا "دوامات" بالإضافة إلى دوائر لنظارات المينيون.



ثم شاركت لقطات من الكعكة التي حصلت عليها، معبرة عن صدمتها.



كما شعر متابعوها بالرعب من زخرفة الكعكة.



وكتب أحدهم: "انسوا الدوامات...أين الشخصية؟"



وأضاف آخر: "عندما قلت "إنه قابل للإصلاح تمامًا... لم أكن أتوقع ذلك".



"أقسم أنني كنت أفكر أن الأمر لا يمكن أن يكون بهذا السوء، ولكن يا إلهي كان الأمر أسوأ 1000 مرة مما كنت أتخيله"، وأضاف ثالث: "أنا مصمم كعكة وأنا آسف".



وفي مقطع فيديو لاحق حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة، أوضحت سبب عدم مطالبتها البقال بإصلاح الكعكة.



لقد أظهرت لمتابعيها أنها وعائلتها قاموا بالعصف الذهني حول كيفية جعل الكعكة أفضل وأصلحوها في النهاية عن طريق إضافة غطاء كعكة على شكل نظارات واقية وشريط حول المنتصف لتغطية "الأومبير الأخضر القبيح".



وأشاد متابعوها بجهودها لكنهم طلبوا منها استعادة أموالها.

#fail #HEB #fyp ♬ original sound - bbygir1soso @babygirls0s0 HEB explain yourself ! #failedcake نشرت أم تدعى سونجا مقطع فيديو على تيك توك تشرح فيه بالتفصيل تجربتها في شراء كعكة على شكل شخصيات Minions في تكساس.ووصفت الكعكة - التي كان من المفترض أن تكون شخصية مينيون من فيلم "Despicable Me" - بأنها "أبشع شيء رأيته على الإطلاق".وأوضحت أن الكعكة كانت بمناسبة عيد ميلاد ابنها في اليوم التالي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وعلى الرغم من أن هذا لم يكن ما طلبته، إلا أنها قالت إنه "قابل للإصلاح"، لذلك "قبلته".وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة وتجاوز 39 ألف تعليق منذ نشره، أظهرت لمتابعيها الصورة المرجعية التي أعطتها للخباز.وأوضحت أن الخباز سألها إذا كانت تريد أن يكون للكعكة لون متدرج، فأجابت: "لا. أزرق مستقيم. أصفر مستقيم."كما طلبت أيضًا "دوامات" بالإضافة إلى دوائر لنظارات المينيون.ثم شاركت لقطات من الكعكة التي حصلت عليها، معبرة عن صدمتها.كما شعر متابعوها بالرعب من زخرفة الكعكة.وكتب أحدهم: "انسوا الدوامات...أين الشخصية؟"وأضاف آخر: "عندما قلت "إنه قابل للإصلاح تمامًا... لم أكن أتوقع ذلك"."أقسم أنني كنت أفكر أن الأمر لا يمكن أن يكون بهذا السوء، ولكن يا إلهي كان الأمر أسوأ 1000 مرة مما كنت أتخيله"، وأضاف ثالث: "أنا مصمم كعكة وأنا آسف".وفي مقطع فيديو لاحق حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة، أوضحت سبب عدم مطالبتها البقال بإصلاح الكعكة.لقد أظهرت لمتابعيها أنها وعائلتها قاموا بالعصف الذهني حول كيفية جعل الكعكة أفضل وأصلحوها في النهاية عن طريق إضافة غطاء كعكة على شكل نظارات واقية وشريط حول المنتصف لتغطية "الأومبير الأخضر القبيح".وأشاد متابعوها بجهودها لكنهم طلبوا منها استعادة أموالها.