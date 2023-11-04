كابوس كل أم وأب... أراد أن يتنكر بزيّ ديناصور لمفاجأة والديه فحدث ما لم يكن بالحسبان!

توفي فتى في الخامسة من عمره بعد "وضع بالون على شكل ديناصور في رأسه لمفاجأة عائلته"، فيما أصدر الطبيب الشرعي تحذيرا عاجلا.

ووجد التحقيق أن كارلتون دوناغي تعرض للتسمم من غاز الهيليوم أثناء تركه بمفرده لفترة وجيزة في منزله في إنجلترا.

وطالب مساعد الطبيب الشرعي في نيوكاسل، جيمس طومسون، الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات المماثلة، مُحذراً من سهولة شراء بالونات الهيليوم.

وسمع التحقيق في قضية كارلتون في أيلول كيف تم منح الفتى الصغير بالونًا كبيراً باللون الأخضر خلال رحلة إلى معرض ترفيهي في نيوكاسل أبون تاين مع والديه ليزا وكارل.

وكان يلعب كارلتون بعد ذلك في حديقة منزل عائلته في دونستون، تاين ووير، قبل أن يدخل إلى الداخل، حيث وجدته والدته فاقدًا للوعي بعد عشر دقائق.

وتم نقل كارلتون إلى المستشفى لكنه توفي بعد ستة أيام، في 29 حزيران من العام الماضي.