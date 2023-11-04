أبلغت عن تعرّضها للاغتصاب... مقتل مراهقة ضمن مؤامرة "مُبكلّة" مقابل هذا المبلغ!

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن أربعة أشخاص اتهموا بقتل فتاة مراهقة مقابل أجر بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك بعد أن أبلغت عن تعرّضها لاعتداء جنسي من قبل رجل.

وفي التفاصيل، ظهرت إيزابيلا سكافيلي، 17 عامًا، في مكتب عمدة مقاطعة هيرناندو في ولاية فلوريدا الأميركية في 6 شباط، وزعمت أن لينارد وايت، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا ويحمل أسماء مستعارة متعددة، اعتدى عليها جنسيًا.

وبالتالي فإن وايت متهم بدفع أموال لكيشون وودز، 22 عامًا، وشيلدون روبنسون، 21 عامًا، لقتل المراهقة، بحسب المعلومات.

وفي 7 شباط، أُصيبت سكافيلي بالرصاص أربع مرات في منزلها إلى جانب والدتها التي رافقتها في إعداد التقرير بعد أن طرق رجلان باب الضحية وأطلقا النار.

وقال شريف مقاطعة هيرناندو آل نينهويس في المؤتمر الصحفي يوم الخميس إن والدة سكافيلي أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق النار.

وقال روجر هاندبرغ، محامي المنطقة الوسطى في فلوريدا، خلال المؤتمر الصحفي: "الرصاصة التي تسببت في وفاتها دخلت منطقة أسفل ظهرها الأيسر، مما يشير إلى أنها أصيبت في ظهرها بينما كانت تحاول الركض للاحتماء".

وتم القبض على وايت، العقل المدبر المزعوم لمؤامرة القتل، في 15 شباط بتهم الاعتداء الجنسي التي تم تقديمها قبل وفاة المراهقة.

ووجهت إلى الرجال الثلاثة مجموعة كبيرة من التهم، بما في ذلك القتل مقابل أجر، والتآمر لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر، وإطلاق سلاح ناري أثناء جريمة عنف تسببت في الوفاة، وإطلاق سلاح ناري تعزيزًا لجريمة عنيفة.

ومن المقرر أن يمثل وايت وروبنسون أمام المحكمة في 9 تشرين الثاني. ومن الممكن أن يواجه كل من وايت وروبنسون ووودز السجن الإلزامي مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.