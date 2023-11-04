"مارس أفعالاً جنسية مع أشياء غير حية"... ناطور مدرسة يُعرّض التلاميذ للخطر وما يفعله يثير الاشمئزاز!

يواجه ناطور مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي الأميركية قائمة من التهم، بما في ذلك تعريض الأطفال للخطر، بزعم تلويث الطعام والأواني بالمبيضات وإفرازات من الجسم.

كما اتُهم جيوفاني إمبيليزيري، البالغ من العمر 25 عامًا، من فاينلاند، بالتلاعب بطعام التلاميذ.

ووفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة كمبرلاند، اتصلت إدارة المدرسة بشرطة الولاية يوم الاثنين بعد تلقي معلومات حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها وثقت إمبليزيري وهو يمارس أفعالًا جنسية مع ما يوصف بـ "أشياء غير حية" في المدرسة.

وكشف التحقيق أن إمبليزيري قام بتلويث المنتجات والأواني الغذائية في كافتيريا المدرسة بإفرازات الجسم التي، كما يقول المدعون، تشمل اللعاب والبول والبراز.

وفي إحدى الحوادث، قالت الشرطة إن إمبليزيري قام برش مادة مبيضة في حاوية خيار بقصد إيذاء الأطفال.

وفي حادثة أخرى، قالت الشرطة إن إمبليزيري فرك منطقته الحساسة بالخبز، وبصق عليه، ثم أعاد الخبز إلى وعاء لتقديمه للطلاب.

وقالت كريستينسيا جنكينز، إحدى الأمهات: "الأطفال يمرضون ويعانون من الإسهال والقيء، ونحن نلقي اللوم على خلل في البطن بينما في الواقع يمكن أن يكون التهاب الكبد الوبائي أو التسمم الغذائي... من يعرف ماذا يضع هذا الرجل في الطعام؟".

ويقول ممثلو الادعاء إن إمبليزيري موجود حالياً في المستشفى وستُعقد جلسة استماع يوم الاثنين في المحكمة للنظر في قضيته.