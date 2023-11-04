الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مارس أفعالاً جنسية مع أشياء غير حية"... ناطور مدرسة يُعرّض التلاميذ للخطر وما يفعله يثير الاشمئزاز!
منوعات
2023-11-04 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مارس أفعالاً جنسية مع أشياء غير حية"... ناطور مدرسة يُعرّض التلاميذ للخطر وما يفعله يثير الاشمئزاز!
يواجه ناطور مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي الأميركية قائمة من التهم، بما في ذلك تعريض الأطفال للخطر، بزعم تلويث الطعام والأواني بالمبيضات وإفرازات من الجسم.
كما اتُهم جيوفاني إمبيليزيري، البالغ من العمر 25 عامًا، من فاينلاند، بالتلاعب بطعام التلاميذ.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة كمبرلاند، اتصلت إدارة المدرسة بشرطة الولاية يوم الاثنين بعد تلقي معلومات حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها وثقت إمبليزيري وهو يمارس أفعالًا جنسية مع ما يوصف بـ "أشياء غير حية" في المدرسة.
وكشف التحقيق أن إمبليزيري قام بتلويث المنتجات والأواني الغذائية في كافتيريا المدرسة بإفرازات الجسم التي، كما يقول المدعون، تشمل اللعاب والبول والبراز.
وفي إحدى الحوادث، قالت الشرطة إن إمبليزيري قام برش مادة مبيضة في حاوية خيار بقصد إيذاء الأطفال.
وفي حادثة أخرى، قالت الشرطة إن إمبليزيري فرك منطقته الحساسة بالخبز، وبصق عليه، ثم أعاد الخبز إلى وعاء لتقديمه للطلاب.
وقالت كريستينسيا جنكينز، إحدى الأمهات: "الأطفال يمرضون ويعانون من الإسهال والقيء، ونحن نلقي اللوم على خلل في البطن بينما في الواقع يمكن أن يكون التهاب الكبد الوبائي أو التسمم الغذائي... من يعرف ماذا يضع هذا الرجل في الطعام؟".
ويقول ممثلو الادعاء إن إمبليزيري موجود حالياً في المستشفى وستُعقد جلسة استماع يوم الاثنين في المحكمة للنظر في قضيته.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
ناطور مدرسة
تهم
تعريض
أطفال
خطر
تلويث
طعام
أواني
إفرازات
جسم
براز
بول
فرك
مناطق حساسة
خبز
شرطة
أهل
إدارة مدرسة.
التالي
طلبت قالب حلوى على شكل شخصيات Minion لعيد ميلاد ابنها... ما حصلت عليه كان كارثة حقيقية! (فيديو)
لسبب صادم قرر أن يقتل زوجته وابنه فقتل ابنته البالغة 8 سنوات عن طريق الخطأ... قصة مخيفة وهذه تفاصيلها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-19
حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
منوعات
2023-08-19
حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
0
منوعات
2023-08-18
تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!
منوعات
2023-08-18
تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!
0
صحة وتغذية
2023-11-03
هل كنتم تعلمون... إضافة الملح إلى وجبات الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض!
صحة وتغذية
2023-11-03
هل كنتم تعلمون... إضافة الملح إلى وجبات الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض!
0
آخر الأخبار
2023-10-30
البيت الأبيض: لا يمكننا السماح بتعريض إلتزامنا بدعم إسرائيل للخطر بينما تدافع عن نفسها ضد حماس
آخر الأخبار
2023-10-30
البيت الأبيض: لا يمكننا السماح بتعريض إلتزامنا بدعم إسرائيل للخطر بينما تدافع عن نفسها ضد حماس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:49
بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)
منوعات
16:49
بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)
0
منوعات
16:00
ملياردير يعرض مبلغ 185 ألف دولار لقضاء عام كامل على جزيرة خاصة... إليكم التفاصيل!
منوعات
16:00
ملياردير يعرض مبلغ 185 ألف دولار لقضاء عام كامل على جزيرة خاصة... إليكم التفاصيل!
0
منوعات
14:31
العثور على جثة امرأة مفقودة في مرآب مطار... قتلها حبيبها ثم صعد إلى الطائرة!
منوعات
14:31
العثور على جثة امرأة مفقودة في مرآب مطار... قتلها حبيبها ثم صعد إلى الطائرة!
0
منوعات
14:17
مارك زوكربرغ ينشر صورةً من المستشفى... فهل تعرّض لإصابة خطيرة؟ (صورة)
منوعات
14:17
مارك زوكربرغ ينشر صورةً من المستشفى... فهل تعرّض لإصابة خطيرة؟ (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-12
أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)
فنّ
2023-10-12
أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)
0
فنّ
2023-08-13
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
فنّ
2023-08-13
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
0
آخر الأخبار
13:59
وكالة الصحافة الفرنسية: نطالب الجيش الإسرائيلي بتحقيق شامل وشفاف بشأن الغارة التي ألحقت أضرارا بمكتبنا في غزة
آخر الأخبار
13:59
وكالة الصحافة الفرنسية: نطالب الجيش الإسرائيلي بتحقيق شامل وشفاف بشأن الغارة التي ألحقت أضرارا بمكتبنا في غزة
0
فنّ
08:25
كاظم الساهر كاد يفقد رغبته بالوجود: تمنّيت أن أصرخ على المسرح وأنتهي!
فنّ
08:25
كاظم الساهر كاد يفقد رغبته بالوجود: تمنّيت أن أصرخ على المسرح وأنتهي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا
تقارير نشرة الاخبار
14:42
بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:39
مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟
0
أخبار لبنان
14:34
شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...
أخبار لبنان
14:34
شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
تقارير نشرة الاخبار
14:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:29
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
14:29
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
شتلة الصمود الجنوبية.. قصةُ بقاءٍ
تقارير نشرة الاخبار
14:19
شتلة الصمود الجنوبية.. قصةُ بقاءٍ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:29
فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+
فنّ
08:29
فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+
2
خبر عاجل
07:17
مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل
خبر عاجل
07:17
مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل
3
خبر عاجل
14:38
القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي
خبر عاجل
14:38
القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي
4
فنّ
07:23
تزامناً مع كلمة نصرالله... مايا دياب في منشورات ساخرة دون تسميته!
فنّ
07:23
تزامناً مع كلمة نصرالله... مايا دياب في منشورات ساخرة دون تسميته!
5
خبر عاجل
13:34
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة
خبر عاجل
13:34
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة
6
خبر عاجل
13:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
خبر عاجل
13:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
7
خبر عاجل
12:50
إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة
خبر عاجل
12:50
إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة
8
آخر الأخبار
08:30
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل
آخر الأخبار
08:30
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More