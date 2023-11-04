ملياردير يعرض مبلغ 185 ألف دولار لقضاء عام كامل على جزيرة خاصة... إليكم التفاصيل!

أعلن ملياردير غامض عن عرض مبلغ قدره 185 ألف دولار على زوجين "مؤثرين" لقضاء عام على جزيرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لقائمة وضعتها وكالة التوظيف Fairfax وKensington، من المتوقع أن يلقي الزوجان المختاران نفسيهما في وظيفة بدوام كامل، للترويج للملاذ الحصري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستكون مهمة المؤثرين الرئيسية توثيق الحياة في جزر فيرجن البريطانية، وتأريخ تطوره من موقع البناء إلى واحة فاخرة كاملة.

وقال جورج رالف دن، من الوكالة، لوسيلة إعلامية: "هذا هو دور المؤثر... يريد المالك التأكيد على جمال المكان. سيتعين على الثنائي التقاط الصور ثم وضع بصمتهما الخاصة على كيفية ظهور كل المحتويات."

وأشار دان إلى أن صاحب الفكرة "يريد حقًا تصوير كيفية تحول الجزيرة أيضًا، لذلك يجب على المؤثرين أن ينقلوا قصة التحول من اليوم الأول، مع الهيكل العظمي لموقع البناء، لمدة سنة واحدة، إلى حين يتم الانتهاء من غالبية العمل" .

وسيتعين على الثنائي الرابح السفر بالطائرة إلى مدينة إليسيوم الساحلية في شهر كانون الثاني لبدء المهمة، والتي تنقسم إلى أسابيع عمل مرهقة مدتها ستة أيام.

كما سيحصل الثنائي المختار على رحلة واحدة إلى الوطن سنويًا، بالإضافة إلى 25 يومًا إجازة، والتي يمكن قضاءها في إحدى الجزر المجاورة.

وبالتالي، فيجب على المؤثرين نشر مقاطع الفيديو على تيك توك، والّتي ستتم مراجعتها من قبل الفريق الإعلامي الشخصي للملياردير.