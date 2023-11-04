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بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)

منوعات
2023-11-04 | 16:49
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بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: &quot;مثل روميو وجولييت&quot;... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في &quot;المجهول&quot;! (صور)
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بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)

بارك الإعلامي رودولف هلال مباشرةً على الهواء للنائبة بولا يعقوبيان على دخولها القفص الذهبي للمرة الثانية مع زوجها موفّق حرب عام 2021، مُطلقاً عليها لقب "عروسة 2023".
 
وفي الحلقة الأولى ضمن الموسم الجديد من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI، كشف بولا يعقوبيان بعض المعلومات حول زواجها الثاني، كما تم عرض صور في الحلقة للمرة الاولى.
 
وقالت بولا يعقوبيان: "لم أتخيل أنني سأتخذ قراراً كهذا... ولكن هناك إنسان استثنائي بكلّ ما للكلمة من معنى دخل حياتي. وكنت قد خضت التجربة مسبقاً ولدي ابني حياتي".
 
وأضافت: "هذا زواج قلب وعقل في الوقت عينه وسني لا يسمح لي أن أكون في زواج حبّ فقط... وأعلم أنني سأكون مع شخص يحترمني وفي كلّ لحظة أشعر معه في الأمان والحبّ... ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".
 
وأكّدت بولا أنه بعد مرور عامين على زواجها لا تزال تشعر بالسعادة المُطلقة وأن قصّة حبّها مع زوجها موفّق تُشبه "روميو وجولييت"، نافيةً كلّ إشاعات الطلاق الّتي أُطلقت على زواجها في الآونة الأخيرة.
 
كما كشفت أن زوجها ينتمي إلى الديانة المسيحية، موضحةً أنها قررت الزواج منه مدنياً بسبب "خيارها وخيار موفّق".
 
 
 
 
 
 
 
 

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