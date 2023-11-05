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بينها معجون أسنان وبروكولي... الحكم بالسجن على مؤثرة شهيرة بتهمة سرقة بضائع من السوبر ماركت!

بينها معجون أسنان وبروكولي... الحكم بالسجن على مؤثرة شهيرة بتهمة سرقة بضائع من السوبر ماركت!





وفي التفاصيل، قبض على المؤثرة الجميلة، البالغة من العمر 31 عاماً، بعد أن أقدمت على سرقة معطر للجو وصابون ومعجون أسنان وبروكولي.



وبحسب ما ورد، سرقت الرميسية، البضائع "بدافع الضرورة"، وفقًا لمحاميها.



وبعد أن وضعت الأغراض في حقيبتها، ذهبت بعد ذلك إلى جزء آخر من السوبر ماركت قبل أن تخرج دون أن تدفع المال، ليوقفها حارس أمن ويكتشف أنها قامت بالسرقة من متجر.



وطلب المحامي محمد رستدان عبد الوهاب تساهل المحكمة، بحجة أن موكلته ليس لديها دخل ثابت وأنها كانت تعيل أمها المسنّة. حكم على مؤثرة ماليزية رميسية يحيى بالسجن لمدة يوم واحد وغرامة قدرها 400 رينغيت ماليزي، أي ما يعادل 85 دولار أميركي، بعد إدانتها بسرقة بقالة بقيمة 22 دولار من السوبر ماركت، وفقاً لصحيفة "ذا صن" وفي التفاصيل، قبض على المؤثرة الجميلة، البالغة من العمر 31 عاماً، بعد أن أقدمت على سرقة معطر للجو وصابون ومعجون أسنان وبروكولي.وبحسب ما ورد، سرقت الرميسية، البضائع "بدافع الضرورة"، وفقًا لمحاميها.وبعد أن وضعت الأغراض في حقيبتها، ذهبت بعد ذلك إلى جزء آخر من السوبر ماركت قبل أن تخرج دون أن تدفع المال، ليوقفها حارس أمن ويكتشف أنها قامت بالسرقة من متجر.وطلب المحامي محمد رستدان عبد الوهاب تساهل المحكمة، بحجة أن موكلته ليس لديها دخل ثابت وأنها كانت تعيل أمها المسنّة.