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عُثر على جثتها مملوءة بالدماء... رجل متهم بقتل زوجته بطريقة مروّعة وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-11-05 | 05:49
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عُثر على جثتها مملوءة بالدماء... رجل متهم بقتل زوجته بطريقة مروّعة وهذه التفاصيل!
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عُثر على جثتها مملوءة بالدماء... رجل متهم بقتل زوجته بطريقة مروّعة وهذه التفاصيل!

عُثر على جثتها مملوءة بالدماء... رجل متهم بقتل زوجته بطريقة مروّعة وهذه التفاصيل!

مثل رجل بريطاني أمام المحكمة بعد اعتقاله للاشتباه في قتل امرأة في إيطاليا، وفقاً لصحيفة "ذا صن"

وفي التفاصيل، عُثر على ميشيل فايرز، البالغة من العمر 66 عامًا، مقتولة طعنًا حتى الموت في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع شريكها مايكل ويتبريد، يوم الأربعاء.

وتم القبض على مايكل ويتبريد، مدرب القيادة المتقاعد وصاحب متجر، في منزل ابنته في إنكلترا في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وتم التعرف عليه باعتباره المشتبه به الرئيسي بعد فترة وجيزة من اكتشاف جثة ميشيل مملوءة بالدماء ومصابة بسبع طعنات.

ومثل الرجل، البالغ من العمر 74 عاما، أمام محكمة وستمنستر لإجراءات تسليمه يوم السبت. 

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