بعد إعتقالها... هل تذكرون المرّة الأولى التي تم فيها توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي؟! (فيديو)

إعتقلت القوات الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 22 عاماً، خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة بتهمة التحريض على العنف والنشاطات "الإرهابية" في بلدة النبي صالح الفلسطينية.وتعتبر الشابة عهد التميمي رمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية، وأصبحت وجهاً معروفاً بعد أن إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، وهي في الرابعة عشرة من عمرها، لمنعه من توقيف شقيقها الصغير.واعتُقلت عهد التميمي، التي يعتبرها الفلسطينيون مثالاً للشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام 2017 لمدّة 8 أشهر بعدما صفعت جنديين إسرائيليين في باحة منزل العائلة في النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة وطلبت منهما مغادرة المكان.