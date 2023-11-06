"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!

"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!



في كل عام ما بين الصيف والشتاء، تعتمد بلدان عدة تغيير الوقت. وفي التوقيت الشتوي، ينتهي دوام الموظفين بعد غروب الشمس، ما يجعلهم يقودون سياراتهم في الظلام للعودة إلى منازلهم.



وهذا التوقيت يؤثر على تعثر الجدول الزمني واضطرابات روتين النوم، بالاضافة إلى آثار أخرى خطيرة على صحة الإنسان.



وتقول باحثة النوم في جامعة نورث وسترن ميديسن في شيكاغو، فيليس زي، "إن مجرد ساعة واحدة يمكن أن تغير قدر النوم الذي يحصل عليه الشخص، فضلاً عن نوعيته".



وحذرت زي من تأثير النوم غير المنتظم على قدرة الأشخاص على القيام بمهام متعددة، والحفاظ على توازنهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للحوادث.



وبسبب تغيير الساعة، يقول الخبراء إن حوادث السيارات ترتفع بعد حلول الظلام مبكراً.



ويضغط بعض أعضاء الكونغرس من أجل إنهاء تغيير الساعة، واعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم لأسباب اقتصادية.