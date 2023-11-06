"فلسطين ستنتصر"... آلاف المتظاهرين في مرسيليا دعماً للقضية الفلسطينية!

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في مرسيليا في جنوب فرنسا دعماً للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ هجوم حماس الدامي قبل شهر.وشارك في التظاهرة بعد الظهر 2700 شخص، بحسب الشرطة. ودعت إليها مجموعة من الجمعيات والأحزاب والنقابات.وقال أحد المنظمين أمام الحشد الذي رفع الأعلام الفلسطينية "نحن بالآلاف". وهتف المشاركون "أطفال غزة، أطفال فلسطين، إنها الإنسانية التي تُقتل!"، "حرروا غزة، حرروا فلسطين".كما ردّدت الحشود هتافات "صهاينة، فاشيون، أنتم الإرهابيون!"، و"إسرائيل مجرمة وماكرون متواطئ!"، و"فلسطين ستنتصر!".وقال قاسي جبار وهو رئيس جمعية ثقافية ورياضية للجزائريين في مرسيليا إن هتافات "فلسطين ستنتصر تدعو لأن يكون هناك منتصر. لكننا نبحث عن السلام ووقف إطلاق النار"، موضحا أنه كان يفضل "تظاهرة صامتة" للتعبير عن خطورة المرحلة.