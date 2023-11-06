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"لقد اكتشفت رابطًا لا يصدق مع عائلة المتبرع بقلب طفلي الصغير"...اليكم قصة الطفل بيكهام!

"لقد اكتشفت رابطًا لا يصدق مع عائلة المتبرع بقلب طفلي الصغير"...اليكم قصة الطفل بيكهام!







وعندما توفي جيك كامبل البالغ من العمر شهرين بشكل مأساوي، قرر والداه التبرع بأعضائه، فأنقذ حياة بيكهام من خلال عملية زرع القلب.



ولكن بعد سنوات، أدركت الأم أنهما يتقاسمان شيئًا لا يصدق بينهما. وهو أن الأغنية الأولى التي غنتها والدة بيكهام له عندما عاد من الجراحة، كانت نفس الأغنية التي غنتها والدة جيك لطفلها عندما قبلته وودعته.



وقالت كيم والدة بيكهام: " عندما أخبرتني هولي والدة جيك بالأغنية التي غنتها له عند وفاته، أصابتني رعشة في العمود الفقري، وكنت أرتجف عندما أخبرتها أنها نفس الأغنية التي غنيتها لابني عندما عاد من الجراحة".



وأضافت: " إن القلب يعرف ما يحتاج إلى سماعه".



ويشير بيكهام الآن إلى هولي وآندي، والدا جيك، على أنهما "والديه القلبيين"، وأن أطفالهما الآخرين هم "إخوته في القلب". وُلد الطفل بيكهام سكادلوك مصابًا بعيب خلقي شديد في القلب، ولكن تم إنقاذ حياته بواسطة قلب طفل آخر، وفق موقع "ذا صن" وعندما توفي جيك كامبل البالغ من العمر شهرين بشكل مأساوي، قرر والداه التبرع بأعضائه، فأنقذ حياة بيكهام من خلال عملية زرع القلب.ولكن بعد سنوات، أدركت الأم أنهما يتقاسمان شيئًا لا يصدق بينهما. وهو أن الأغنية الأولى التي غنتها والدة بيكهام له عندما عاد من الجراحة، كانت نفس الأغنية التي غنتها والدة جيك لطفلها عندما قبلته وودعته.وقالت كيم والدة بيكهام: " عندما أخبرتني هولي والدة جيك بالأغنية التي غنتها له عند وفاته، أصابتني رعشة في العمود الفقري، وكنت أرتجف عندما أخبرتها أنها نفس الأغنية التي غنيتها لابني عندما عاد من الجراحة".وأضافت: " إن القلب يعرف ما يحتاج إلى سماعه".ويشير بيكهام الآن إلى هولي وآندي، والدا جيك، على أنهما "والديه القلبيين"، وأن أطفالهما الآخرين هم "إخوته في القلب".