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جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
منوعات
2023-11-06 | 10:16
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جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
تعرضت مراهقة، تبلغ من العمر 13 عامًا، للضرب على يد امرأة في أحد سلسلة مطاعم ماكدونالدز، أمام الموظفين الذين لم يفعلوا شيئًا للمساعدة.
واتُهمت أريانا لويفي، البالغة من العمر 31 عامًا، بمهاجمة كاسيدي جونز وضربها داخل مطعم ماكدونالدز بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد أن توقفت المراهقة وزملاؤها عند سلسلة الوجبات السريعة في طريقهم إلى المنزل من المدرسة.
وتظهر اللقطات المروّعة للحادث لحظة محاصرة لويفي للمراهقة في المطعم، حيث بدأت في جرها على الأرض ولكمها وسحبها من شعرها.
وأصيبت المراهقة بتورم وكدمات في وجهها نقلت على أثرها إلى المستشفى.
ومن جهتها، أكدت والدة كاسيدي، أنجلينا غراي، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ماكدونالدز ولويفي بسبب الحادث، مضيفةً: "إنني أشعر بالحزن الشديد لأن ابنتي البريئة تعرضت للضرب، ولم يفعل موظفو ومديرو ماكدونالدز أي شيء للتدخل. لقد وقفوا جميعًا وشاهدوا".
وقال متحدث باسم العائلة: "عائلة كاسيدي جونز ممتنة للغاية لأن شرطة لوس أنجلوس قامت باعتقال المرأة التي ضربت كاسيدي بوحشية في هجوم غير مبرر داخل ماكدونالدز".
وأشار إلى أن "كاسيدي لا تزال تعاني من الصدمة وتخضع للعلاج".
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