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منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-11-06 | 13:30
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منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!
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منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!

منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!

أطلق مسلح "بريطاني المولد" النار في حانة على منافسة في البلياردو من مسافة قريبة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ووقع الحادث في حانة مولي في ميرافلوريس، وهي مدينة في مقاطعة ليما في بيرو، حيث يُدعى مطلق النار المشتبه به محليًا باسم بينيتو جرافانينو.

وقيل إنه كان يعتقد أن خصمه في البلياردو كان يحاول مضايقته.

وانتشر فيديو يظهر الرجلين وهما يتجادلان في منتصف اللعبة بينما تقف امرأة أيضًا بالقرب من الطاولة.

ثم سلمها مطلق النار عصا البلياردو واستدار بينما أخرج مسدسًا قبل إطلاق طلقات عدة في تتابع سريع، قبل الساعة الثامنة مساءً في الأول من تشرين الثاني.

وظهرت المرأة في المقطع المصور مذهولة وتغطي أذنيها وتركض نحو امرأة أخرى تجلس على كرسي مرتفع في زاوية الغرفة.

وتمكن الضحية من الفرار بينما واصل المسلح إطلاق النار من مدخل الحانة.

كما يظهر بعد ذلك مطلق النار وهو يتجول بهدوء حول طاولة البلياردو ويبدو أنه يفرغ الصناديق من حجرة السلاح.

وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الضحية مرات عدة، وفتح المدعون الآن تحقيقًا مع المسلح بتهمة محاولة القتل.

وبحسب ما ورد نجا جيسوس كاروزي مارتينيز، 36 عامًا، من إطلاق النار وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل خطورة إصابته.

وبحسب ما ورد ذهب مارتينيز إلى الشرطة مصابًا بطلقات نارية في صدره وذراعه، وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى كاسيميرو أولوا، وفقًا لتقرير بيرو 21.

واعتقلت السلطات المهاجم وما زال التحقيق جاريا.

وقالت الوزارة العامة في بيرو على موقع X، تويتر سابقًا: "فتح مكتب المدعي العام الجنائي الأول في ميرافلوريس-سان بورخا-سوركيو (المكتب الأول) تحقيقًا أوليًا ضد بينيتو جرافاجنينو بتهمة ارتكاب جريمة قتل مزعومة (محاولة) على حساب خيسوس كاروزي. مارتينيز أصيب بطلقات نارية في متجر في ميرافلوريس."
 

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