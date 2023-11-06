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لن تصدقوا كم كان عمره عندما ولد ابنه الأصغر... ذكريات مؤثرة في ذكرى وفاة "أكبر أب في بريطانيا"! (صور)

منوعات
2023-11-06 | 14:12
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لن تصدقوا كم كان عمره عندما ولد ابنه الأصغر... ذكريات مؤثرة في ذكرى وفاة &quot;أكبر أب في بريطانيا&quot;! (صور)
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لن تصدقوا كم كان عمره عندما ولد ابنه الأصغر... ذكريات مؤثرة في ذكرى وفاة "أكبر أب في بريطانيا"! (صور)

أقيمت التعازي عن راحة نفس ريمون كالفرت، أكبر أب في بريطانيا، الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاما بعد أن أنجب طفلا عن عمر يناهز 78 عاما من حبيبته البالغة من العمر 25 عاما.
 
وأصبح ريمون، وهو صاحب متجر سابق، أبًا للمرة السابعة في عام 2010 عندما أنجبت حبيبته شارلوت، الّتي تصغره بـ54 عاما، ابنه "جيمي راي".
 
وفي ذلك الوقت، وصف ريمون طفله الصغير عند ولادته بأنه "هدية من الله".
 
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن السيد كالفيرت توفي في الأول من كانون الأول من العام الفائت، في مستشفى رويال بريستون، تاركاً عائلته "محطمة القلب".
 
وفي التفاصيل، حصلت حبيبته شارلوت، البالغة من العمر 38 عامًا حاليا، على اسم عائلته بالرغم من أنها لم تتزوجه أبدًا، وتعيش مع ابنهما البالغ من العمر 12 عامًا، في كوخه في كولن، لانكشاير.
 
وبعد ولادة طفله السابع، قال ريمون لصحيفة "ذا صن" في ذلك الوقت: "أنا الرجل الأكثر حظًا في العالم".
 
ويُذكر أن لدى السيد كالفيرت ستة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 51 و64 عاماً، قام بتربيتهم بمفرده بعد وفاة زوجته منذ 41 عامًا.
 
وفي حديثه عن حبيبته شارلوت، قال كالفيرت إن الفجوة العمرية بينهما لم تكن مشكلة على الإطلاق، مضيفاً أن "مع مرور الوقت، قالت شارلوت إنها تريد إنجاب طفل مني".
 
وتابع: "لقد سررت عندما أخبرتني شارلوت أنها حامل. لقد كان شعورًا رائعًا".
 
وبدورها، تذكرت شارلوت اللحظة التي أدركت فيها أنها تريد الطفل، وقالت: "أدركت أنه سيكون من الجميل أن يكون لدي طفل مع ريموند. لديه الكثير من الصفات الحسنة".
 
وأشار ريموند في ذلك الوقت إلى أنه كان يخرج دائمًا مع نساء أصغر منه بـ 20 إلى 25 عامًا.
 
 

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