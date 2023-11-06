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"وضعت يدها على تنورتها ثم لمست أعضاءها"... فضيحة اعتداء جنسي تطال شرطية!
منوعات
2023-11-06 | 14:51
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"وضعت يدها على تنورتها ثم لمست أعضاءها"... فضيحة اعتداء جنسي تطال شرطية!
نفت شرطية في العاصمة البريطانية لندن، تهمة الاعتداء الجنسي على سيدة بعد وضع يدها على تنورتها ولمس جسدها، وذلك بعد تناول مشروب كحولي في إحدى الليالي.
وظهرت الشرطية راشيل برايت، 45 عامًا، الملتحقة بوحدة القيادة الجنوبية الغربية، أمام محكمة كينغستون كراون للدفع ببراءتها من تهمة الاعتداء الجنسي.
وراشيل متهمة بالاعتداء على امرأة أثناء قضاء ليلة في واندسوورث في 5 كانون الأول من العام الفائت، حيث زُعم أنها وضعت يدها على تنورة الضحية ولمست أعضاءها التناسلية من تحت ملابسها.
وتم تحديد موعد المحاكمة في 30 أيلول 2024 في محكمة كينغستون كراون ومن المقرر أن تستمر ما بين ثلاثة وأربعة أيام.
وتم إطلاق سراح راشيل بكفالة بشرط عدم الاتصال بصاحبة الشكوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر قبل المحاكمة.
كما تم إقالتها من العمل منذ توجيه التهم إليها.
مصدر
آخر الأخبار
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