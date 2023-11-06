أخبرت حبيبها أنها أنجبت منه... بطن منتفخ وفحوصات مزيفة وطفل مجهول: قصة غريبة تحاكي الأفلام وتفاصيلها صادمة!

كذبت ممرضة أطفال وادعت أنها حملت وأنجبت طفلا من شريكها السابق أثناء الاغلاق العام خلال جائحة كورونا، فأرسلت له صورًا لبطنها المنتفخ، وفحوصات مزيفة للطفل، وفي النهاية لقطات لطفل آخر في المستشفى، وف قما نقل موقع دايلي ميل
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ألكسندرا غريغوري، 25 عامًا، أرسلت العديد من فحوصات الحمل المزيفة إلى شريكها السابق، وحُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب "حملة الخداع المطولة" ضد صديقها السابق.
واعترفت ممرضة سرطان الأطفال بالذنب في إرسال رسائل ضارة إلى دانييل سميث بين آب 2020 وشباط 2021 في محكمة الصلح في ورسستر يوم الخميس.
وقال رئيس هيئة الادعاء، كيفن لويد رايت، إن غريغوري نفذت حملة "مخططة ومستمرة ولا هوادة فيها" ضد السيد سميث.
وتبين أن الزوجين كانت لهما علاقة قصيرة استمرت من شباط إلى تموز 2020.
وادعى فريق الدفاع عن غريغوري أنها حملت بالفعل، ولكن قيل للمحكمة إنها تعرضت للإجهاض في وقت ما قبل أن تبدأ في مراسلة السيد سميث في تشرين الأول.
وقال محاميها إن غريغوري أصبحت منزعجة من الوضع، بالإضافة إلى عملها كممرضة أطفال أثناء الإغلاق، حسبما ذكرت بي بي سي.
وتبين أنها أرسلت صوراً له وهي ترتدي زي التمريض أثناء عرض نتوء الحمل.
وأضاف المحامي أن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا "تقبلت تمامًا" أنها كذبت بشأن إنجاب طفل السيد سميث، وأنه "لا يوجد تفسير معقول لما فعلته".
وعلى الرغم من ذلك، بعد شهر تلقى شريكها السابق صورة أخرى من غريغوري، وهذه المرة لاختبار حمل إيجابي أعقبه صورة لها مع انتفاخ صغير في البطن.
ثم التقى الزوجان واتفقا بشكل متبادل على إجراء عملية الإجهاض، ومع ذلك، أرسلت له رسالة نصية بعد ثلاثة أشهر تقول فيها إنها غيرت رأيها وتنوي الاحتفاظ بالطفل.
وواصلت لاحقًا إرسال العديد من الرسائل إلى شريكها السابق، بما في ذلك المزيد من فحوصات الأطفال المزيفة، وصور لها وهي ترتدي زي التمريض في مستشفى برمنغهام للنساء والأطفال وهي تعاني من نتوء الحمل.
حتى أن ممرضة الأطفال أخذت دمى الدببة إلى منزل السيد سميث وطلبت منه أن ينام معهم حتى تتمكن من إعطائها للطفل و"يتعرف ابنهما بهذه الطريقة على رائحته".
وفي أحد أيام كانون الثاني 2021، استمعت المحكمة إلى أنها أرسلت أكثر من 300 رسالة إلى السيد سميث.
في وقت لاحق من شهر كانون الثاني من ذلك العام، أخبرت غريغوري صديقها السابق أنها أنجبت طفلة اسمها إريا.
ومع ذلك، ادعت أن إريا "ولدت ولونها أزرق" قبل أن ترسل له صورًا لطفل في المستشفى، وأضافت: "ابنتنا في العناية المركزة".
وحدثت الجريمة طوال فترة تفشي جائحة كوفيد، حيث غالبًا ما كانت غريغوري تذكّر السيد سميث بأنه لا ينبغي أن يغادر المنزل لأن ذلك سيعرض طفلهما للخطر.
حتى أن غريغوري ذهب إلى حد صياغة قوائم بالعناصر التي يحتاج إلى شرائها للمولود الجديد بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإعالة الطفل.
وقيل للمحكمة أن السيد سميث شكك في شرعية عمليات الفحص، وطلب في وقت ما إجراء اختبار الحمض النووي، لكنه شعر بالذنب لدرجة أنه لم يتمكن من مواجهتها.
وفي نهاية المطاف، اشتبهت والدة السيد سميث في سلوك شريكته السابقة تجاه ابنها وأبلغت الشرطة بذلك.
واستمعت المحكمة إلى أن الحقيقة قد تم الكشف عنها أخيرًا بعد شهر، عندما أخبر والد غريغوري عمة السيد سميث أنه لم يكن هناك طفل.
ثم حضر ضباط من شرطة ويست ميرسيا إلى عنوانها للتحقيق في هذه المخاوف، وذلك عندما اعترفت غريغوري بأن الطفل غير موجود.
وقالت PC Rosanna Stone، التي كانت ضابطة التحقيق: "لقد كنت أتحدث مع الضحية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وفي رأيي، تضررت حياته عاطفيًا بشدة بشكل دائم بسبب تصرفات غريغوري".
ومنذ ذلك الحين أنجبت طفلاً من شريك آخر، لكنها لم ترد على أي تعليق في المقابلات.
وقال توم ويكستيد، أثناء الادعاء، للمحكمة إن التجربة جعلت السيد سميث يشعر "وكأنه ظل لنفسه"، بينما اعترف للقاضي لاحقًا بأنه عانى من "القلق المستمر" بسبب الحادث.
وحُكم على غريغوري بالسجن لمدة أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، بالإضافة إلى خطة علاج للصحة العقلية لمدة 12 شهرًا و20 يومًا من خدمة المجتمع.
كما أُمرت الممرضة بدفع تعويض قدره 500 جنيه إسترليني للسيد سميث، كما حُكم عليها بأمر تقييدي لمدة ثلاث سنوات ضده وضد والدته.
وقال متحدث باسم مؤسسة NHS Foundation Trust للنساء والأطفال في برمنغهام، إنه تم إيقاف غريغوري عن العمل في انتظار تحقيق الشرطة، وأنها الآن "ستنتهي من تحقيقاتها الداخلية".