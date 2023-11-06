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وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!

وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!







وكانت العائلة قد عادت للتو من العطلة عندما وجد الزوجان نفسيهما بمفردهما في غرفة نومهما، وفق ما نقل موقع



وكتبت جوان في منشور على موقع Reddit: "لقد بدأت قليلاً في تفريغ أغراضنا من الحقائب ثم بدأ زوجي بلمسي وأدى شيء إلى آخر".



عادة عندما تصبح الأمور أكثر مرحًا، يقومان باقفال باب غرفة النوم، لكن في هذه المناسبة، نسيا.



"أنا وزوجي لم نكن نواجه الباب ولم يكن لدينا أي بطانية أو ملابس. لم نلاحظ الأطفال حتى انتهينا وسمعت طفلنا البالغ من العمر ثلاث سنوات يصرخ دفاعا عني... اندفع رأسي نحو الباب ورأيت طفلنا الأوسط يبكي"، وفق ما كتبت جوان.



وأضافت: "بدا وكأنه دخل الغرفة للتو، لكن ابننا الأكبر بدا وكأنه كان هناك لفترة من الوقت".



حاولا ارتداء ملابسهما دون ذعر، ثم احتضنت جوان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي نام على الفور.



ثم جلسا مع الطفل البكر وسألاه عما رأى، "لقد رآنا إلى حد كبير قبل الذروة."



يشعر الآباء بالقلق بعد أن يراهم الأطفال وهم يمارسون الجنس، وتابعت: "لقد شرحنا له الأمر بهذه الطريقة: "هل تتذكر عندما تضع الأم طفلاً في بطنها، فذلك لأن الأب يضع البذرة في الداخل؟"... حسنًا، يضع الأب البذرة داخل الأم باستخدام قضيبه وتمر عبر مهبل الأم ويقبل الأب الأم للتأكد من أنها لا تؤذي."



وأشارت الى أن "يبدو أنه بخير نوعًا ما ولكنه هادئ. لقد سألني عما إذا كان هذا يعني أنه سيكون هناك طفل قريبًا… ثم أعدناهم جميعًا إلى السرير".



شعرت جوان بالخوف. وتساءلت عما إذا كان الأطفال سيصابون بصدمة نفسية مما رأوه.

لدى جوان ومورغان منزل ممتلئ: ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم سبعة وثلاثة وستة أشهر، ورابع في الطريق، لذا فإن أي وقت خاص - للذهاب إلى المرحاض، أو ارتداء الملابس، أو ممارسة الجنس - يصعب تخصيصه.وكانت العائلة قد عادت للتو من العطلة عندما وجد الزوجان نفسيهما بمفردهما في غرفة نومهما، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وكتبت جوان في منشور على موقع Reddit: "لقد بدأت قليلاً في تفريغ أغراضنا من الحقائب ثم بدأ زوجي بلمسي وأدى شيء إلى آخر".عادة عندما تصبح الأمور أكثر مرحًا، يقومان باقفال باب غرفة النوم، لكن في هذه المناسبة، نسيا."أنا وزوجي لم نكن نواجه الباب ولم يكن لدينا أي بطانية أو ملابس. لم نلاحظ الأطفال حتى انتهينا وسمعت طفلنا البالغ من العمر ثلاث سنوات يصرخ دفاعا عني... اندفع رأسي نحو الباب ورأيت طفلنا الأوسط يبكي"، وفق ما كتبت جوان.وأضافت: "بدا وكأنه دخل الغرفة للتو، لكن ابننا الأكبر بدا وكأنه كان هناك لفترة من الوقت".حاولا ارتداء ملابسهما دون ذعر، ثم احتضنت جوان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي نام على الفور.ثم جلسا مع الطفل البكر وسألاه عما رأى، "لقد رآنا إلى حد كبير قبل الذروة."يشعر الآباء بالقلق بعد أن يراهم الأطفال وهم يمارسون الجنس، وتابعت: "لقد شرحنا له الأمر بهذه الطريقة: "هل تتذكر عندما تضع الأم طفلاً في بطنها، فذلك لأن الأب يضع البذرة في الداخل؟"... حسنًا، يضع الأب البذرة داخل الأم باستخدام قضيبه وتمر عبر مهبل الأم ويقبل الأب الأم للتأكد من أنها لا تؤذي."وأشارت الى أن "يبدو أنه بخير نوعًا ما ولكنه هادئ. لقد سألني عما إذا كان هذا يعني أنه سيكون هناك طفل قريبًا… ثم أعدناهم جميعًا إلى السرير".شعرت جوان بالخوف. وتساءلت عما إذا كان الأطفال سيصابون بصدمة نفسية مما رأوه.