حشود تتجمع لمشاهدة رجل يغرق في نهر متجمد... وهذا ما فعلوه بدلاً من إنقاذه! (صور)

في حادثة مؤسفة، تجمعت حشود لمشاهدة رجل يغرق في نهر متجمد، إلا أنهم بدأوا بالتقاط صور سيلفي بينما كان يصرخ طلبا للمساعدة.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، سقط الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، في نهر أوس خلف فندق راديسون في يورك البريطانية، بعد ظهر يوم الخميس.

وعلى الرغم من وجود حلقتي نجاة يمكن الوصول إليهما على بعد أمتار قليلة من المكان الذي تقطعت به السبل، لم يحاول الحاضرون مساعدة الرجل بينما كان يكافح لإبقاء رأسه فوق الماء.

ووصلت شرطة شمال يوركشاير في النهاية إلى مكان الحادث وألقت إحدى حلقات النجاة في النهر للمساعدة في إبقاء الرجل واقفاً على قدميه.

وتم نقله لاحقًا حيث قدم له المسعفون الإسعافات الأولية وهو الآن يتعافى في المستشفى.