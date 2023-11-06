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علامات عدة يمكن أن تكشفهم... بهذه الأساليب ولهذه الدوافع: هؤلاء الرجال هم الذين يقتلون حبيباتهم!

منوعات
2023-11-06 | 15:32
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علامات عدة يمكن أن تكشفهم... بهذه الأساليب ولهذه الدوافع: هؤلاء الرجال هم الذين يقتلون حبيباتهم!
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علامات عدة يمكن أن تكشفهم... بهذه الأساليب ولهذه الدوافع: هؤلاء الرجال هم الذين يقتلون حبيباتهم!

علامات عدة يمكن أن تكشفهم... بهذه الأساليب ولهذه الدوافع: هؤلاء الرجال هم الذين يقتلون حبيباتهم!

كتب المقال في موقع نيويورك بوست عالم نفس الإجرامي تيم واتسون مونرو 

أدى القتل المأساوي لليلي جيمس في مدرسة كاتدرائية سانت أندرو مرة أخرى إلى تضييق الوعي الجماعي في أستراليا بشأن الوباء المتزايد المتمثل في قيام الرجال بقتل النساء.

الإحصائيات مذهلة. وفي الأيام العشرة الفائتة، قُتلت ست نساء - يُزعم أن خمس نساء قُتلن بسبب العنف الذي مارسه عليهن رجال.

في الواقع، منذ أن انتشرت أخبار وفاة ليلي جيمس في وسائل الإعلام، وقعت جريمتي قتل مزعومتين لاحقتين.

إن الديناميكيات المحيطة بالعنف المنزلي والقتل متعددة العوامل ومعقدة.

باعتباري طبيبًا نفسيًا جنائيًا، قمت بفحص العديد من المجرمين الذين قتلوا شركائهم وأبلغت عنهم، ومن الواضح أنهم يمتلكون عددًا من السمات الشخصية المشتركة والمستمرة.

ومن المؤكد أنهم، على الرغم من تبجحهم، ليسوا رجالاً كافيين، وذوي غرور هش.

ويتم تعزيز إحساسهم بالذات فقط من خلال تبعية الآخرين، وعلى وجه الخصوص، شركائهم الإناث.

ويُنظر إلى أي تحدٍ لهذه السلطة على أنه تهديد، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى نمط من العنف الجسدي والنفسي، يصل إلى ذروته بالقتل.

كيف يمكن للنساء حماية أنفسهن بشكل أفضل وتجنب هذه العلاقات التي قد تؤدي إلى القتل؟ هناك عدد من العلامات الحمراء التي تظهر أثناء علاقاتهم.

وتبدأ هذه العلاقات السامة بالحب، حيث عند مقابلة شريكها المحتمل، تُغمر المرأة بالمودة والهدايا والاهتمام الشديد.

في حين أن هذا قد يكون ممتعًا، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى قوى نفسية أكثر خبثًا تعمل داخل الذكر.

ويميل هؤلاء الأفراد إلى أن يكونوا سريعي الحركة فيما يتعلق بإقامة العلاقة، وبمجرد حدوث ذلك، يتطور نمط دقيق من السيطرة المتصاعدة.

وقد يشمل ذلك السيطرة القسرية، حيث يصر الذكر على معرفة مكان وجود شريكته، ويحاول منع العلاقات المستمرة مع العائلة والأصدقاء المقربين، ويطالب بزيادة الوقت الحصري.

وتقابل الاعتراضات على ذلك بالانسحاب العاطفي مثل المعاملة الصامتة، وتشويه السمعة التي تهاجم احترام الشخص لذاته، وفي نهاية المطاف، نمط متصاعد من العنف الذي قد يشمل كسر الأثاث والمصنوعات اليدوية ثم الاعتداء على الضحية.

ولأن الضحية فقدت الاتصال بمصادر الدعم الخارجية، فإنها تصبح أكثر عرضة لهذا النوع من التلاعب.

وهناك أداة تلاعب عاطفي أخرى شائعة للتحكم، وتتمحور حول إنكار الذكر لواقع الشريك، مما يجعله يشكك في حكمه وفي الحالات القصوى يشكك في سلامته العقلية.

وقد تشمل العوامل الأخرى تعاطي المخدرات مع الكحول والمخدرات مما يؤثر على حكم الجاني والتحكم في انفعالاته، مما يزيد من احتمالية تصرفه بطريقة عنيفة.

وفي حين أن سلوك الجاني قد يبدو "مجنونًا"، إلا أنه في الواقع ليس مجنونًا بل سيئًا.

إنهم أفراد يدركون جيدًا ما يفعلونه وعواقب أفعالهم، وكما أظهر مقتل ليلي جيمس بوضوح، قد يكون هناك تخطيط مسبق كبير قبل الجريمة.

وفي هذه المرحلة، أصبح الجاني ينظر إلى شريكه على أنه متاع، لا يختلف عن ملكية السيارة والتلفزيون وغيرها من الأشياء غير الحية.

إنهم يتعرضون للتهديد ثم يغضبون من فكرة أن الشخص الذي يسيطرون عليه سيختار ترك العلاقة.

وهذا يؤدي إلى تهديدات حقيقية لشعورهم بالذكورة والتفوق.

وبالتالي، فإن الوقت الذي يكون فيه أعلى خطر للقتل بالنسبة للضحية المحتملة هو عندما يغادرون العلاقة أو أثناء الفترة التي يحاولون فيها ترك العلاقة.

في تلك الأوقات، تكون النساء في خطر كبير.

وقد يكون هناك نمط من الانفصال والمصالحة مع الشريكة إما التي تخضع للتهديدات أو للإغراء بوعودها بتغيير السلوك والحب الذي لا يموت.

ومن المحتم أن يعود نمط سوء المعاملة مما يؤدي إلى الانفصال واحتمال القتل.

آخر الأخبار

منوعات

تكشفهم...

الأساليب

ولهذه

الدوافع:

هؤلاء

الرجال

الذين

يقتلون

حبيباتهم!

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