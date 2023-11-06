تحوّل بولها إلى حمض وأتلف بشرتها لسبب صادم... عارضة"بلاي بوي" سابقة تروي تفاصيل محنتها المأساوية!

كشفت عارضة أزياء وممثلة سابقة في مجلة "بلاي بوي" الأميركية أنها "شربت الكثير من الفودكا لدرجة أن بولها تحول إلى حمض وبدأ في تلف بشرتها".

وفي التفاصيل، انتقلت جيسيكا لاندون، 37 عامًا، إلى لوس أنجلوس عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها حيث كانت تحلم بأن تصبح ممثلة.

في ذلك الوقت، كانت جيسيكا تحتفل في قصر بلاي بوي مع هيو هيفنر بشكل منتظم مع بقية الفتيات.

لكن وراء أسلوب حياتها الجذاب، أخفت جيسيكا إدمانها المتصاعد على الكحول، والذي سيطر على حياتها ببطء.

وأدّى إدمان جيسيكا على الكحول إلى إصابتها بنزيف خطير في الدماغ.

وقالت في مقابلة "استلقيت في مكان واحد لأكثر من شهر وكنت أتبول وأتبرز على نفسي بسبب إدمان الكحول".

وأدّت حموضة بول جيسيكا إلى تآكل بشرتها، وتم إدخالها إلى المستشفى في كانون الثاني 2014 بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية في الدم وفشل في أعضائها.

ومكثت جيسيكا في عام 2014 لأكثر من شهر في مركز تأهيل للتخلص من السموم من جسدها، وتعمل الآن كمدربة تساعد الناس على التعافي.

وكتبت جيسيكا في مذكراتها بعنوان Human on Fire، عن حياتها وتعافيها من إدمان الكحول، وإنجابها طفلها الأول مع شريكها ماثيو في كانون الأول 2019.

وشرحت جيسيكا أن سلوكها المدمر للذات وإدمانها على الكحول ينبع من تعرضها للتحرش من قبل جليسة أطفال عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط، مما أدى إلى شعورها "بالذنب الشديد والعار".