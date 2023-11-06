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قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

منوعات
2023-11-06 | 16:08
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قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... &quot;المكان مسحور أهربي&quot;! (صورة)
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قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

كانت تيسا تحاول ارتداء فستان زفاف، إلا أن الصورة التي نشرتها لتجربتها أرعبت المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، لجأت الكاتبة والممثلة الكوميدية تيسا كوتس إلى إنستغرام لمشاركة صورة لها وهي تقف أمام مرآتين أثناء تجربة فستان الزفاف، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وكتبت: "ذهبت لشراء فستان زفاف وعشت صدمة كبيرة، هذه صورة حقيقية، وليست فوتوشوب، وليست بانوراما، وليست صورة حية... إذا لم تتمكن من رؤية المشكلة، يرجى الاستمرار في البحث وبعد ذلك لن تتمكن من التخلص منها."

وقالت إن "الخلل الذي لاحظته" كاد أن يجعلها تتقيأ في الشارع.

في الصورة، تم التقاط يدي تيسا في ثلاثة أوضاع مختلفة بين المرآتين وفي المكان الذي تقف فيه بالفعل.

وشعر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالحيرة إزاء ما يحدث في الصورة، واحتار العديد منهم بين تهنئة تيسا على خطوبتها ومطالبتها بالهرب.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هذا التسلسل الكامل للأحداث مرعب ومضحك للغاية".

وقال آخر: "أنت فقط من يمكنك العثور على الطريقة الأكثر ملحمية لإعلان خطوبتك - الغموض والإثارة - تهانينا!".

"كيف يكون هذا ممكنا؟!؟! مرايا سحرية"، سأل أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحدهم: "ماذا يحدث في المرآة السوداء؟"

وأوضحت تيسا أنها ذهبت إلى متجر الزفاف بمفردها وأرسلت بعض الصور إلى أختها التي أشارت إلى التناقض بين النسخ الثلاث الخاصة بها.

واعترفت عضوة مجموعة الكوميديا التخطيطية Massive Dad بأنها أصيبت بالذهول عند رؤية الصورة المخيفة وكادت أن تتقيأ. لاحقًا، تحققت مما إذا كانت صورة حية أم متتابعة، ولم يبدو أن أيًا من الأمرين كان كذلك.

وقالت تيسا: "أنا أشعر بالخوف، لذا فإن أول شيء فعلته هو العودة إلى المتجر والسؤال عما إذا كانت هذه في الواقع مرايا أم كاميرات".

وتابعت: "أختي شخص عقلاني للغاية، لذا سألت أحد الأشخاص التقنيين الذين تعمل معهم. أخبرتني أن ثمانية رجال كانوا ينظرون إلى الصورة وكانوا جميعا مذعورين".

وبعد نفاد الخيارات، ذهبت تيسا إلى متجر Apple المحلي الخاص بها في محاولة يائسة لكي يتمكن "العبقري" من مساعدتها في اكتشاف ما حدث.

وانتظرت ساعتين للتحدث إلى شخص ما، حيث اعترف أحد موظفي شركة أبل، ويدعى روجر، بأنه لم ير حالة بهذه الغرابةمن قبل ولكنها تحدث بالفعل.

وأوضح أن الهواتف عبارة عن أجهزة كمبيوتر وليست كاميرات، وبالتالي حتى من دون تشغيل إعداد الصورة الحية، فإنها تلتقط مجموعة من الصور من اليسار إلى اليمين.

وأوضح روجر أيضًا أنه في اللحظة التي ذهبت فيها الكاميرا خلف ظهرها، لا بد أن تيسا رفعت يديها وبالتالي التقطت مجموعة مختلفة تمامًا من الصور على الجانب الآخر.

وروت تيسا شرح الموظف قائلة: "لقد تم اتخاذ القرار كقرار يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث قام بدمج هاتين الصورتين معًا".

وأنهت تيسا شرحها لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن روجر موظف أبل اعترف بأن النتيجة النهائية كانت "حالة واحدة في المليون".
 
 

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