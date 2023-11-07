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هدد بتفجير عبوة ناسفة زعم أنها بحوزته ثم حاول فتح باب الطائرة... لحظات رعب سببها: الفودكا؟!

هدد بتفجير عبوة ناسفة زعم أنها بحوزته ثم حاول فتح باب الطائرة... لحظات رعب سببها: الفودكا؟!







أندريه سيدياكين، 39 عامًا، لاعب الهوكي من فريق مونيتكا لدوري الهوكي الروسي في يكاترينبرج، طلب من المضيفات إعطائه الفودكا، لكن الأمور أصبحت فوضوية عندما رفض الموظفون تقديم مشروبه المفضل له.



ووفقًا لما نشرته صحيفة Mash الروسية عبر الإنترنت على تطبيق تيليغرام، وهي إحدى القنوات الأكثر شعبية باللغة الروسية على خدمة المراسلة الفورية، فإن سيدياكين تصرف بشكل عام بتحد" أثناء وجوده على متن الطائرة و"أزعج" المضيفات لإحضار مشروب له.



وأخبر سيدياكين المضيفين أن بحوزته عبوة ناسفة، ثم حاول فتح باب الطائرة.



ولدى وصوله إلى موسكو، استقل ضباط أمن مطار شيريميتيفو وضباط الشرطة الطائرة وقاموا بتفتيشها أيضًا. ولم يتم احتجاز سيدياكين، لكن مُنع من السفر إلى أورال وقيل له إن عليه أن يجد طريقًا مختلفًا إلى هناك.



هدد رجل روسي على متن رحلة داخلية بتفجير الطائرة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، وفق ما نقل موقع نيوزويك أندريه سيدياكين، 39 عامًا، لاعب الهوكي من فريق مونيتكا لدوري الهوكي الروسي في يكاترينبرج، طلب من المضيفات إعطائه الفودكا، لكن الأمور أصبحت فوضوية عندما رفض الموظفون تقديم مشروبه المفضل له.ووفقًا لما نشرته صحيفة Mash الروسية عبر الإنترنت على تطبيق تيليغرام، وهي إحدى القنوات الأكثر شعبية باللغة الروسية على خدمة المراسلة الفورية، فإن سيدياكين تصرف بشكل عام بتحد" أثناء وجوده على متن الطائرة و"أزعج" المضيفات لإحضار مشروب له.وأخبر سيدياكين المضيفين أن بحوزته عبوة ناسفة، ثم حاول فتح باب الطائرة.ولدى وصوله إلى موسكو، استقل ضباط أمن مطار شيريميتيفو وضباط الشرطة الطائرة وقاموا بتفتيشها أيضًا. ولم يتم احتجاز سيدياكين، لكن مُنع من السفر إلى أورال وقيل له إن عليه أن يجد طريقًا مختلفًا إلى هناك.