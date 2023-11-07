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طلب منها أن تجهض ابنهما وعندما رفضت نفذ جريمته المرعبة... خطف ومخدرات ثم سلك معدني وكتلة اسمنتية!
منوعات
2023-11-07 | 05:30
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طلب منها أن تجهض ابنهما وعندما رفضت نفذ جريمته المرعبة... خطف ومخدرات ثم سلك معدني وكتلة اسمنتية!
طلب منها أن تجهض ابنهما وعندما رفضت نفذ جريمته المرعبة... خطف ومخدرات ثم سلك معدني وكتلة اسمنتية!
أعلنت السلطات أن الملاكم الأولمبي السابق فيليكس فيرديجو سانشيز حكم عليه بالسجن مدى الحياة يوم الجمعة بتهمة اختطاف وقتل صديقته الحامل في بورتوريكو، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ويأتي الحكم الذي أصدره قاض اتحادي بعد أكثر من عامين من مقتل كيشلا رودريغيز أورتيز البالغة من العمر 27 عامًا وطفلها الذي لم يولد بعد في نيسان 2021، حسبما قال مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة بورتوريكو في بيان صحفي.
وفي تموز، وجدت هيئة محلفين مكونة من ثلاثة رجال وتسع نساء أن فيرديجو البالغ من العمر 30 عامًا، والذي تنافس باسم بورتوريكو في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012، مذنب بارتكاب جريمة اختطاف أدت إلى الوفاة وتسببت في وفاة طفل لم يولد بعد.
وبحسب ما ورد لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن التهمتين الأخريين الموجهتين إليه، بما في ذلك سرقة السيارة التي أدت إلى الوفاة وحيازة سلاح أثناء جريمة عنيفة.
وفقًا لصحيفة El Nuevo Dia المحلية، التي تستشهد بطلب الدفاع، قدم محامي فيرديجو استئنافًا في القضية الفيدرالية.
وخلال المحاكمة، شهد لويس أنطونيو قادس مارتينيز، المتهم أيضًا في القضية، أن فيرديجو ضغط على رودريغيز أورتيز لإجراء عملية إجهاض قبل مقتلها، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
واعترف كاديز مارتينيز العام الفائت بأنه مذنب في جريمة سرقة سيارة مما أدى إلى وفاة وقتل طفل لم يولد بعد، وفقًا لتقارير متعددة. ولا يزال ينتظر الحكم.
وقالت والدة رودريغيز، كيلا أورتيز ريفيرا، إن فيرديجو، الذي كان متزوجا، "هددها من قبل بعدم إنجاب الطفل، وإجراء عملية إجهاض لأنه لديه عائلته، وهو ملاكم وشخصية عامة".
وقال ممثلو الادعاء في بيان لمكتب المدعي العام الأميركي إنه في صباح يوم 29 نيسان 2021، استدرج الرجلان رودريغيز أورتيز إلى سيارة دودج دورانجو الخاصة بفيرديخو. ثم قام فيرديجو بلكم رودريغيز أورتيز وحقنها بالمخدرات قبل أن يربطها بسلك معدني بكتلة أسمنتية.
ثم توجه فيرديجو إلى جسر تيودورو موسكوسو، وبمساعدة كاديز مارتينيز، ألقى رودريغيز أورتيز في بحيرة سان خوسيه في سان خوان. وجاء في البيان: "قفز فيرديخولاحقًا إلى البحيرة لإنهاء قتل الضحيتين".
وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، أجرى قادس مارتينيز لاحقًا اتصالاً مجهولاً بالطوارئ وقدم موقع جثة أورتيز رودريغيز.
تم انتشال جثة رودريغيز أورتيز في 1 أيار 2021 في البحيرة واستسلم فيرديجو للسلطات بعد فترة وجيزة.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن تشريح الجثة خلص إلى أن جثة رودريغيز أورتيز كانت تحتوي على الفنتانيل والزيلازين، وهو مسكن يستخدم للحيوانات بما في ذلك الخيول، في نظامها. شهد أخصائي علم الأمراض أن رودريغيز أورتيز كانت لا تزال على قيد الحياة عندما ألقيت في البحيرة، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.
وقال والد رودريغيز، خوسيه أنطونيو رودريغيز، أثناء حديثه مع الصحفيين بعد الحكم في تموز، لصحيفة Telemundo Puerto Rico: "أتمنى أن يعيش بقية حياته وهو يفكر في كل ما فعله بابنتي".
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