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ادعى أنه مستمع ثم اقتحم المنزل... مذيع فلبيني يُقتل أثناء البث المباشر لبرنامجه على فيسبوك! (فيديو)

ادعى أنه مستمع ثم اقتحم المنزل... مذيع فلبيني يُقتل أثناء البث المباشر لبرنامجه على فيسبوك! (فيديو)







وقالت الشرطة إن خوان جومالون، وهو مذيع إخباري يبلغ من العمر 57 عاما، أصيب برصاصتين خلال بث صباحي في بلدة كالامبا صباح الأحد.



وفي لقطات بث مباشر من فيسبوك، شوهد الصحفي وهو ينظر إلى الباب - بعيدًا عن الأنظار - عندما دخل مهاجمه.



والآن، تُظهر اللقطات الجديدة التي تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقًا باس تويتر، اللحظة التي دخل فيها مهاجم مجهول إلى الاستوديو واقترب من جومالون وجهاً لوجه.



وشوهد المهاجم وهو يخطف القلادة الذهبية من ضحيته قبل أن يفر على دراجة نارية مع رفيق كان ينتظر خارج منزل جومالون.



وأظهرت اللقطات رجلين يهربان من مرآب للسيارات في المنزل بعد إطلاق النار على المراسل.



وأمر الرئيس فرديناند ماركوس جونيور منذ ذلك الحين بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وهو رابع مقتل صحفي منذ توليه منصبه في عام 2022.



قُتل خووان جومالون، المعروف باسم دي جي جوني ووكر، بالرصاص في حوالي الساعة 5:35 صباحًا يوم الأحد أثناء بثه للبث المباشر من منزله في بلدة كالامبا الجنوبية.



وتُظهر اللقطات الجديدة اللحظة التي دخل فيها المهاجم إلى المنزل، ويبدو أنه شوهد مع شريك له.



ومن كاميرا أخرى، يظهر وهو يدخل من الباب المؤدي إلى محطة عمل السيد جومالون - بينما ينظر الصحفي المصدوم إلى الأعلى.



ثم شوهد رجلان يهربان عبر ما يبدو أنه مرآب للسيارات.

أظهرت لقطات فيديو صادمة اللحظة التي قُتل فيها مذيع إذاعي في الفلبين بالرصاص أثناء بث مباشر لبرنامجه على يد مسلح تظاهر بأنه مستمع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقالت الشرطة إن خوان جومالون، وهو مذيع إخباري يبلغ من العمر 57 عاما، أصيب برصاصتين خلال بث صباحي في بلدة كالامبا صباح الأحد.وفي لقطات بث مباشر من فيسبوك، شوهد الصحفي وهو ينظر إلى الباب - بعيدًا عن الأنظار - عندما دخل مهاجمه.والآن، تُظهر اللقطات الجديدة التي تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقًا باس تويتر، اللحظة التي دخل فيها مهاجم مجهول إلى الاستوديو واقترب من جومالون وجهاً لوجه.وشوهد المهاجم وهو يخطف القلادة الذهبية من ضحيته قبل أن يفر على دراجة نارية مع رفيق كان ينتظر خارج منزل جومالون.وأظهرت اللقطات رجلين يهربان من مرآب للسيارات في المنزل بعد إطلاق النار على المراسل.وأمر الرئيس فرديناند ماركوس جونيور منذ ذلك الحين بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وهو رابع مقتل صحفي منذ توليه منصبه في عام 2022.قُتل خووان جومالون، المعروف باسم دي جي جوني ووكر، بالرصاص في حوالي الساعة 5:35 صباحًا يوم الأحد أثناء بثه للبث المباشر من منزله في بلدة كالامبا الجنوبية.وتُظهر اللقطات الجديدة اللحظة التي دخل فيها المهاجم إلى المنزل، ويبدو أنه شوهد مع شريك له.ومن كاميرا أخرى، يظهر وهو يدخل من الباب المؤدي إلى محطة عمل السيد جومالون - بينما ينظر الصحفي المصدوم إلى الأعلى.ثم شوهد رجلان يهربان عبر ما يبدو أنه مرآب للسيارات.