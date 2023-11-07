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قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!

منوعات
2023-11-07 | 04:30
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قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!
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قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!

قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!

قُتل طفل رضيع من مونتانا قبل يوم واحد فقط من عيد ميلاده الأول بعد أن سقط والده عليه إثر إصابته بالرصاص، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقالت الشرطة إن تاتيك موريسون ووالده كينيث موريسون البالغ من العمر 31 عامًا كانا داخل منزل في بيلينغز عندما اقترب المشتبه بهم في شاحنة صغيرة وأطلقوا طلقات عدة وغادروا المنطقة بسرعة.

واستجاب ضباط الشرطة لإطلاق النار حوالي الساعة 10 صباحًا يوم 1 تشرين الثاني، وعثروا على حوالي 25 غلاف قذيفة من عيارين مختلفين في الشارع.

وقال الرئيس ريتش سانت جون في مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت: "لم تكن هناك إجابة عندما طرق الضباط الباب، فبدأوا البحث عبر النوافذ ورأوا كلبًا أصيب بالرصاص وسقط أرضًا".

واقتحم الضباط طريقهم إلى المنزل ووجدوا كينيث موريسون ميتًا على الأرض.

وقال سانت جون: "عثر الضباط تحت المتوفى على طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا لم يكن مستجيبًا... يبدو أن الشخص البالغ انهار متأثرا بجراحه وسقط على الطفل".

وتم نقل الصبي إلى المستشفى حيث توفي.

وبعد إطلاق النار، احتجزت الشرطة عدد من الأشخاص، لكن لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بإطلاق النار.

وقال زاك ويلسون، عم تاتيك، لقناة KTVQ: "لا تعتقد أن هذه الأشياء ستحدث، لكن الكثير من أعمال العنف حدثت مؤخرًا... العنف المسلح هنا في بيلينغز أصبح مخيفا بعض الشيء."

وقال ويلسون إن تاتيك كان سيحتفل بعيد ميلاده الأول يوم الخميس.

كما قال: "نريد فقط أن نحتفل بحياته ونتمنى له عيد ميلاد سعيد. ونحن نحبك. فقط اعلم أننا جميعًا نحبك ونفتقدك بالفعل".
 

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