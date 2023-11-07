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اتهامات خطيرة طالت 4 رجال... والسبب: سرقوا مرحاضاٌ ولكن! (صور)
منوعات
2023-11-07 | 03:30
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اتهامات خطيرة طالت 4 رجال... والسبب: سرقوا مرحاضاٌ ولكن! (صور)
اتهامات خطيرة طالت 4 رجال... والسبب: سرقوا مرحاضا ولكن! (صور)
أعلنت النيابة العامة البريطانية في بيان لها أنه تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال فيما يتعلق بسرقة مرحاض ذهبي ثمين من القصر الذي ولد فيه ونستون تشرشل.
وتقول CPS إن المرحاض ذو الـ 18 قيراطًا تبلغ قيمته ما يعادل حوالي 6 ملايين دولار، وقد سُرق من قصر بلينهايم في وودستوك، أوكسفوردشاير، إنكلترا في عام 2019، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
المرحاض عبارة عن منحوتة أنشأها الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، تم إنشاؤها عام 2016 بعنوان "أميركا". إنه يعمل بكامل طاقته وتم تركيبه في الحمام الذي كان يستخدمه تشرشل سابقًا، على سبيل الإعارة من متحف غوغنهايم، وفقًا لموقع Artnet.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه لم يتم العثور على المرحاض.
وتقول النيابة العامة إن الرجال الأربعة المتهمين هم جيمس شين، 39 عامًا، ومايكل جونز، 38 عامًا، وفريد دو، 35 عامًا، وبورا جوكوك، 39 عامًا.
وشين متهم بالسطو والتآمر لنقل ممتلكات إجرامية ونقل ممتلكات إجرامية، جونز متهم بالسطو، في حين أن دو وغوكوك متهمان بالتآمر لنقل ممتلكات إجرامية.
وليس من الواضح على الفور ما إذا كان أي منهم قد قدم التماسًا أو قام بتعيين محامٍ. وسيمثلون أمام المحكمة في 28 نوفمبر.
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