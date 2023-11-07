الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أرادت أن تخسر الوزن قبل زفاف ابنتها... ما فعلته أدّى إلى نهايتها!
منوعات
2023-11-07 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أرادت أن تخسر الوزن قبل زفاف ابنتها... ما فعلته أدّى إلى نهايتها!
توفيت امرأة أسترالية نتيجة مرض في الجهاز الهضمي، وذلك بعد تناولها أدوية المخصصة للتنحيف للتخلص من "بضعة أرطال" قبل زفاف ابنتها.
وفي التفاصيل، تم وصف تريش ويبستر، 56 عامًا، لدواء Ozempic لمساعدتها على ارتداء فستان أحلامها في حفل زفاف ابنتها.
ووفق موقع "
نيويورك بوست
"، Ozempic هو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وقد أصبح يُستخدم على نطاق واسع كدواء لإنقاص الوزن في جميع أنحاء العالم.
ويعمل الدواء عن طريق محاكاة الهرمون الطبيعي GLP-1، الذي يبطئ مرور الطعام عبر المعدة والأمعاء، مما يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.
وتنشأ المشاكل الصحية إذا كان الدواء يبطئ المعدة أكثر من اللازم أو يسد الأمعاء.
من جانبها، تناولت ويبستر دواء Ozempic مع حقنة Saxenda الموصوفة طبيًا، وفقدت حوالي 35 رطلاً في خمسة أشهر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
في حين أن الأدوية ساعدت ويبستر على فقدان الوزن بسرعة، إلا أنها تسببت في مرضها.
في 16 كانون الثاني، قبل بضعة أشهر فقط من زفاف ابنتها، زُعم أن زوج ويبستر وجدها فاقدة للوعي مع تسرب سائل بني من فمها. في حين أن وفاة ويبستر لم يتم ربطها رسميًا باستخدامها لـOzempic وSaxenda، إلا أن زوجها يلقي اللوم على شركتي الأدوية، ورفع دعوى قضائية ضدهما.
وقد حذر بعض الخبراء من أن أدوية Ozempic والأدوية المشابهة لم تكن متاحة لفترة كافية لدراسة التأثيرات طويلة المدى، بما في ذلك المخاوف من استخدامها للانتحار. ومن المحتمل أن يساء استخدامها من قبل البعض كوسيلة سريعة للتخلص من بضعة أرطال.
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
امرأة
أسترالية
دواء
تنحيف
زفاف
ابنتها
فستان
أحلامها
مرض
الجهاز الهضمي
شركة أدوية
دعوى قضائية.
التالي
"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد
فتح تحقيق بحق موقع "علي إكسبرس"... والتهمة توزيع أدوية زائفة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
0
منوعات
2023-10-23
تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!
منوعات
2023-10-23
تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!
0
منوعات
2023-10-16
بعد الإعلان عن وفاتها... امرأة خمسينية "تستيقظ" وتعود إلى الحياة!
منوعات
2023-10-16
بعد الإعلان عن وفاتها... امرأة خمسينية "تستيقظ" وتعود إلى الحياة!
0
منوعات
2023-10-13
ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)
منوعات
2023-10-13
ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:40
"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد
منوعات
02:40
"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد
0
منوعات
02:00
فتح تحقيق بحق موقع "علي إكسبرس"... والتهمة توزيع أدوية زائفة!
منوعات
02:00
فتح تحقيق بحق موقع "علي إكسبرس"... والتهمة توزيع أدوية زائفة!
0
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
0
منوعات
15:42
تحوّل بولها إلى حمض وأتلف بشرتها لسبب صادم... عارضة"بلاي بوي" سابقة تروي تفاصيل محنتها المأساوية!
منوعات
15:42
تحوّل بولها إلى حمض وأتلف بشرتها لسبب صادم... عارضة"بلاي بوي" سابقة تروي تفاصيل محنتها المأساوية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-03
قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
منوعات
2023-09-03
قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
0
آخر الأخبار
02:51
العربية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على موقع عسكري تابع لحماس في شمال غزة
آخر الأخبار
02:51
العربية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على موقع عسكري تابع لحماس في شمال غزة
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
2
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
3
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
4
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
5
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
6
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
7
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
8
فنّ
04:30
قبلة رومانسيّة بين هبة طوجي وإبراهيم معلوف... مثل "عصافير الحب" (صورة)
فنّ
04:30
قبلة رومانسيّة بين هبة طوجي وإبراهيم معلوف... مثل "عصافير الحب" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More