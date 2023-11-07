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أرادت أن تخسر الوزن قبل زفاف ابنتها... ما فعلته أدّى إلى نهايتها!

منوعات
2023-11-07 | 02:07
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أرادت أن تخسر الوزن قبل زفاف ابنتها... ما فعلته أدّى إلى نهايتها!
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أرادت أن تخسر الوزن قبل زفاف ابنتها... ما فعلته أدّى إلى نهايتها!

توفيت امرأة أسترالية نتيجة مرض في الجهاز الهضمي، وذلك بعد تناولها أدوية المخصصة للتنحيف للتخلص من "بضعة أرطال" قبل زفاف ابنتها.
 
وفي التفاصيل، تم وصف تريش ويبستر، 56 عامًا، لدواء Ozempic لمساعدتها على ارتداء فستان أحلامها في حفل زفاف ابنتها.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، Ozempic هو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وقد أصبح يُستخدم على نطاق واسع كدواء لإنقاص الوزن في جميع أنحاء العالم.
 
ويعمل الدواء عن طريق محاكاة الهرمون الطبيعي GLP-1، الذي يبطئ مرور الطعام عبر المعدة والأمعاء، مما يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.
 
وتنشأ المشاكل الصحية إذا كان الدواء يبطئ المعدة أكثر من اللازم أو يسد الأمعاء.
 
من جانبها، تناولت ويبستر دواء Ozempic مع حقنة Saxenda الموصوفة طبيًا، وفقدت حوالي 35 رطلاً في خمسة أشهر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
 
في حين أن الأدوية ساعدت ويبستر على فقدان الوزن بسرعة، إلا أنها تسببت في مرضها.
 
في 16 كانون الثاني، قبل بضعة أشهر فقط من زفاف ابنتها، زُعم أن زوج ويبستر وجدها فاقدة للوعي مع تسرب سائل بني من فمها. في حين أن وفاة ويبستر لم يتم ربطها رسميًا باستخدامها لـOzempic وSaxenda، إلا أن زوجها يلقي اللوم على شركتي الأدوية، ورفع دعوى قضائية ضدهما.
 
وقد حذر بعض الخبراء من أن أدوية Ozempic والأدوية المشابهة لم تكن متاحة لفترة كافية لدراسة التأثيرات طويلة المدى، بما في ذلك المخاوف من استخدامها للانتحار. ومن المحتمل أن يساء استخدامها من قبل البعض كوسيلة سريعة للتخلص من بضعة أرطال.

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