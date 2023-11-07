"أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة"... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!

كشف رجل مجهول الهوية لموقع "ذا صن" البريطاني أنه بعد بعد مرور 15 عامًا، لا يزال واقعاً في حبّ حبيبته السابقة ويحلم بها.

وروى الرجل، البالغ من العمر 41 عاما، أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويدير عمله الخاصّ مع زوجته في مجال التصميم الداخلي.

وكتب: "لقد كنت مع حبيبتي السابقة لمدة تزيد قليلاً عن عامين، واعتقدت أنها المرأة التي سأتزوجها وأشاركها حياتي، لذلك شعرت بالصدمة عندما انتهت علاقتنا".

وتابع: "بدا أن كلّ منا كان يسير في اتجاهات مختلفة وتلاشت علاقتنا. ولم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أنها التقت بشخص آخر. في ذلك الوقت، شعرت وكأن حياتي كلها قد تحطمت".

وأضاف: "في النهاية التقيت بامرأة أخرى، لكني ما زلت أجد نفسي أفكر في حبيبتي السابقة كل يوم وأحلم بها بشكل منتظم. وتفاقم هذا الموضوع بعدما اكتشفت مؤخرًا أنها انفصلت عن زوجها، ما جعلني أرغب في الاتصال بها".

وأوضح الرجل أنه لا يريد أن يؤذي زوجته وأطفاله، لكنه يشعر أنه يعيش كذبة كل يوم، الأمر الّذي سبب له الاكتئاب.

وفي حين أن التفكير في الشريك السابق من حين لآخر أمر طبيعي، فمن المهم الانتباه إلى كيفية تأثير هذه الأفكار والأحلام على حياتكم وأن يكون لديكم الوعي الكافي بالتصرف حيال الموضوع.

والحبيب (ة) السابق(ة) يُسمى "السابق" لسبب معيّن. ذكّروا أنفسكم بذلك في كل مرة تبدأوا فيها بالتفكير في إعادة الاتصال بهم.

ومن أجل الحفاظ على العلاقة الزوجية، تخلصوا من الأحباء السابقين واتركوهم في خانة الماضي حيث ينتمون لأنهم لا يستحقون أن تفقدوا كل ما تملكون.