الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة"... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!

منوعات
2023-11-07 | 03:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة&quot;... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة"... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!

كشف رجل مجهول الهوية لموقع "ذا صن" البريطاني أنه بعد بعد مرور 15 عامًا، لا يزال واقعاً في حبّ حبيبته السابقة ويحلم بها.
 
وروى الرجل، البالغ من العمر 41 عاما، أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويدير عمله الخاصّ مع زوجته في مجال التصميم الداخلي.
 
وكتب: "لقد كنت مع حبيبتي السابقة لمدة تزيد قليلاً عن عامين، واعتقدت أنها المرأة التي سأتزوجها وأشاركها حياتي، لذلك شعرت بالصدمة عندما انتهت علاقتنا".
 
وتابع: "بدا أن كلّ منا كان يسير في اتجاهات مختلفة وتلاشت علاقتنا. ولم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أنها التقت بشخص آخر. في ذلك الوقت، شعرت وكأن حياتي كلها قد تحطمت".
 
وأضاف: "في النهاية التقيت بامرأة أخرى، لكني ما زلت أجد نفسي أفكر في حبيبتي السابقة كل يوم وأحلم بها بشكل منتظم. وتفاقم هذا الموضوع بعدما اكتشفت مؤخرًا أنها انفصلت عن زوجها، ما جعلني أرغب في الاتصال بها".
 
وأوضح الرجل أنه لا يريد أن يؤذي زوجته وأطفاله، لكنه يشعر أنه يعيش كذبة كل يوم، الأمر الّذي سبب له الاكتئاب.
 
وفي حين أن التفكير في الشريك السابق من حين لآخر أمر طبيعي، فمن المهم الانتباه إلى كيفية تأثير هذه الأفكار والأحلام على حياتكم وأن يكون لديكم الوعي الكافي بالتصرف حيال الموضوع.
 
والحبيب (ة) السابق(ة) يُسمى "السابق" لسبب معيّن. ذكّروا أنفسكم بذلك في كل مرة تبدأوا فيها بالتفكير في إعادة الاتصال بهم.
 
ومن أجل الحفاظ على العلاقة الزوجية، تخلصوا من الأحباء السابقين واتركوهم في خانة الماضي حيث ينتمون لأنهم لا يستحقون أن تفقدوا كل ما تملكون.
 

آخر الأخبار

منوعات

رجل

متزوج

حب

غرام

حبيبة سابقة

حلم

انتهاء علاقة

علاقة حب

زوجة

أطفال

اكتئاب.

LBCI التالي
اتهامات خطيرة طالت 4 رجال... والسبب: سرقوا مرحاضاٌ ولكن! (صور)
"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-13

تقدمت لنفسها بعيد الحب وتزوجت تزامنا مع عيد ميلادها... أنفقت 5 آلاف دولار على الحفل: "أحب أن أكون الشخص المتزوج مني"!

LBCI
منوعات
2023-11-05

عُثر على جثتها مملوءة بالدماء... رجل متهم بقتل زوجته بطريقة مروّعة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-11-03

رجل سبعيني ضرب زوجته حتى الموت ثم توجه الى مركز الشرطة وسلمهم مفتاح منزله... إليكم القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
2023-11-01

قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:30

طلب منها أن تجهض ابنهما وعندما رفضت نفذ جريمته المرعبة... خطف ومخدرات ثم سلك معدني وكتلة اسمنتية!

LBCI
منوعات
05:26

حادثة غريبة... انتشار صور لرجل شوهد عارياً في أحد شوارع هذا البلد! (صورة)

LBCI
منوعات
05:00

هدد بتفجير عبوة ناسفة زعم أنها بحوزته ثم حاول فتح باب الطائرة... لحظات رعب سببها: الفودكا؟!

LBCI
منوعات
04:45

غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:40

"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد

LBCI
منوعات
2023-11-03

تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)

LBCI
منوعات
04:10

شبّهت الفلسطينيين بأشجار الزيتون... بيلا حديد تستمر في دعم القضية! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05

تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:12

وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!

LBCI
أخبار دولية
13:22

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
08:23

طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية

LBCI
منوعات
10:16

جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:07

كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة

LBCI
منوعات
16:08

قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:46

استهداف موقعي المالكية وتلة الراهب بصواريخ وقذائف والجيش الاسرائيلي يردّ بالقصف على أحراج عيترون ومارون الراس وبيت ليف ومروحين ورمية

LBCI
آخر الأخبار
07:15

توقيف مطلوب قام بعدة جرائم احتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More