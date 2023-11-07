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غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
منوعات
2023-11-07 | 04:45
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غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
نظّم مكتب العلاقات مع الخرّيجين في جامعة الروح القدس - الكسليك نشاطا بعنوان "أرز الروح القدس جذور الصمود، أغصان التغيير" وذلك تحت شعار: "لنزرع بذور التغيير ونساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وخضارًا للبنان".
وجاء هذا النشاط ضمن يوم بيئي لإطلاق حملة: "تعوا نزرع سوا صنين"، تعاون على تنظيمه كل من جامعة الروح القدس - الكسليك وجمعية التحريج في لبنان LRI، ودعمته وزارة البيئة وبلديتي المتين وبسكنتا.
ومنذ الصباح الباكر، تجمّع عدد من المتخرجين في الجامعة، مبدين حماستهم للمشاركة في هذا النشاط البيئي الذي يعزز شعورهم بالانتماء وتجذرهم بأرضهم ويمنحهم شعورًا بالفرح والأمل، بعدما أعلنت الجامعة أن يصبح هذا النشاط تقليدًا سنويًا، حيث سيزرع كل متخرج فيما بعد أرزة باسمه.
وتجمّع المشاركون لزرع أكثر من 2000 شتلة أرز، في بقعة من الأرض بلغت مساحتها 40 ألف مترًا، قدّمتها عائلة عقل في أعالي جبل صنين، انقسمت إلى غابتين: غابة "أرز الروح القدس" وغابة "شهداء الجيش اللبناني"، لإعادة وصل الغابات وتثبيت التربة والتصدي للتغيّر المناخي.
نعمة
وشددت رئيسة جمعية التحريج في لبنان مايا نعمة على أهمية إعادة وصل غابات لبنان و"العمل سويًا من خلال شراكات جدية وفاعلة للتصدي للتغير المناخي".
عائلة عقل
وباسم عائلة عقل، تحدث السيدان إميل وسليم عقل اللذان شددا على "المضي قدمًا بهذا المشروع بالرغم من الظروف الراهنة لنؤكد التزامنا بالبيئة وتشبثنا بأرضنا". وأشارا إلى أنّ "هذا المشروع قد بدأ مع الجيش اللبناني وتحديدًا مع فصيلة المغاوير في شهر أيلول المنصرم. أما اليوم فنستكمله، بالتعاون مع LRI وجامعة الروح القدس - الكسليك، بالمرحلة الأولى، سيصار إلى تشجير 40 ألف متر وهي عبارة عن تشجير الممر الحيوي والبيئي من جبل صنين في خراج بلدة المتين، على أن يُتبع بمراحل لاحقة باتجاه بسكنتا ووادي العرايش".
القمر
ثم ألقت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في جامعة الروح القدس كوزيت القمر، كلمة أعلنت فيها إطلاق مشروع تشجير أرز الروح القدس بدعم من رئيس الجامعة، الذي سيكون تقليدًا سنويًا.
وقالت: "يشكّل التغيّر المناخي أحد أهم الأسباب التي دفعتنا إلى القيام بهذا المشروع ليكون أقوى سلاح لمواجهة هذه الأزمة المناخية، ولنكون قدوةً للآخرين ليحذوا حذونا ولنحثّهم على الاهتمام بكوكبنا والمحافظة على البيئة وجمال الطبيعة، ولنغيّر صورة لبنان أمام العالم وتحويله من نهر نفايات إلى نهر أمل وصمود وحضارة، ولنتحد بجذورنا".
الأب طلال هاشم
من جهته، نوّه رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم في كلمته بهذا النشاط الذي "يتلاءم واستراتيجية الجامعة التي حصدت، منذ العام 2017، لقب أول جامعة خضراء في لبنان. وقال: "بات معلومًا أننا، في جامعة الروح القدس، نهتم بتنشئة طلابنا ليس من الناحية الأكاديمية والمهنية فحسب، بل نُنشئ إنسانًا يكبر معنا ويتعلّم من أخطائه ليكون فاعلاً في مجتمعه. وفي هذا السياق، لا يسعني سوى أن أشبّه طلابنا بأرزة لبنان التي تكبر بهدوء وثبات وتصمد بوجه الثلوج والرياح. من هنا، أؤكّد للجميع أننا اخترنا أن نبقى في لبنان بالرغم من الصعوبات والتحديات. وختامًا، أتوجه إلى خرّيجينا المنتشرين في مختلف أنحاء العالم ليبقوا على اتصال مع مجتمعهم الذي يحتاج إليهم. وأدعو كل واحد منكم، لدى زيارته لبنان، الى أن يأتي إلى هنا ويزرع أرزة باسمه".
أخبار لبنان
منوعات
جامعة الروح القدس
غابة أرز
صنين
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