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حادثة غريبة... انتشار صور لرجل شوهد عارياً في أحد شوارع هذا البلد! (صورة)

حادثة غريبة... انتشار صور لرجل شوهد عارياً في أحد شوارع هذا البلد!







وفي التفاصيل، شوهد رجل عاري وهو يتصرف بشكل مريب في الشارع أمام العشرات من المارّة، الأمر الذي دفع بالشرطة البريطانية لفتح تحقيق بالحادث الغريب وإلقاء القبض على المشتبه به.



وأصدرت الشرطة صورة ثابتة لكاميرات المراقبة للرجل، بهدف معرفة هويته والقبض عليه.



وبدوره، أكّد رقيب الشرطة ماثيو فضل لافاساني: "على الرغم من أننا نعتقد أنه لا يوجد تهديداً مباشراً خطيراً للجمهور، إلّا أننا نجري تحقيقات عدّة متعلقة بالحادث". قررت شرطة مانشستر الكبرى أن تنشر لقطات كاميرات المراقبة لمشتبه به ظهر عارياً في أحد شوارع ستوكبورت البريطانية الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة " ميرور " البريطانية.وفي التفاصيل، شوهد رجل عاري وهو يتصرف بشكل مريب في الشارع أمام العشرات من المارّة، الأمر الذي دفع بالشرطة البريطانية لفتح تحقيق بالحادث الغريب وإلقاء القبض على المشتبه به.وأصدرت الشرطة صورة ثابتة لكاميرات المراقبة للرجل، بهدف معرفة هويته والقبض عليه.وبدوره، أكّد رقيب الشرطة ماثيو فضل لافاساني: "على الرغم من أننا نعتقد أنه لا يوجد تهديداً مباشراً خطيراً للجمهور، إلّا أننا نجري تحقيقات عدّة متعلقة بالحادث".