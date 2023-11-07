إدانة رجل عربي باغتصاب سائحة بريطانية... استفرد بها خلال إجازتها مع العائلة وهذا ما حصل

ألقي القبض على رجل مغربي بتهمة اغتصاب سائحة بريطانية في كوستا بلانكا الإسبانية، وذلك بعد مرورعام على الحادثة.

ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، تم احتجازه بعد تحقيق مطول و"أكثر من عام من التحليل الشامل للأدلة".

وكانت السائحة البريطانية الشابة تقضي إجازة مع عائلتها في 15 آب 2022 عندما تعرضت لاعتداء جنسي خلال ليلة في بيلار دي لا هورادادا، في مقاطعة أليكانتي.

وبالتالي، كانت الضحية برفقة صديقتها عندما التقت بالمعتدي وصديقًا له. وحدث الاغتصاب عندما تُركت الضحية مع الجاني بمفردهما في تلك الليلة، بحسب المعلومات.

وأبلغت الشابة، الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، المحققين بالجريمة في ذلك الوقت قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة مع عائلتها.

وبدأ المحققون بتعقب الشاب من خلال صورة لصديق المشتبه به، وعملوا بلا كلل لتعقبه حتى بلدة لوجرونو الشمالية، حتى تمكنوا في نهاية المطاف من القبض عليه.