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كلمات مؤثرة من شابة مُصابة بحالة صحية نادرة: "يستهدفني المتنمرون على الإنترنت ولكن!" (صور)

منوعات
2023-11-07 | 09:00
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كلمات مؤثرة من شابة مُصابة بحالة صحية نادرة: &quot;يستهدفني المتنمرون على الإنترنت ولكن!&quot; (صور)
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كلمات مؤثرة من شابة مُصابة بحالة صحية نادرة: "يستهدفني المتنمرون على الإنترنت ولكن!" (صور)

كشفت شابة من ألبرتا في كندا، ولدت بحالة نادرة للغاية تؤثر على واحد من كل 50 ألف طفل في العالم، أنها تتلقى "تعليقات مسيئة" من الأشخاص عبر الإنترنت ووجهاً لوجه.
 
وأكّدت آنا كريزانوفسكي، 19 عامًا، المُصابة بمتلازمة "تريشر كولينز" أنها لا تدع حالتها أو من يكرهونها من الوقوف أمام عيش حياتها.
 
وتؤثر حالة آنا الوراثية على واحد من بين كل 50 ألف طفل وتؤثر على طريقة نمو الوجه، خاصة في عظام الخد والفكين والأذنين والجفون. وغالبًا ما تسبب مشاكل في التنفس والبلع والسمع والكلام.
 
أما بالنسبة لآنا، فإن عظام وجنتيها وأذنيها هي الأكثر تضرراً، مما تسبب في عدم نموهما بطريقة سليمة، كما خضعت لعمليات جراحية متعددة على مر السنوات في عينيها.
 
غالبًا ما يتعين على المراهقة أيضًا التعامل مع ردود أفعال الناس تجاه مظهرها، ولكنها الآن في مهمة لرفع مستوى الوعي.
 
واعتادت الشابة أن يكون لديها أنبوب تغذية خاص بها لمساعدتها على تناول الطعام ولكن تمت إزالته عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما.
 
وقالت الفتاة لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "يجب أن أستخدم جهاز التنفس الصناعي في الليل أيضًا، وهو جهاز تهوية غير جراحي مزود بقناع، للمساعدة في التنفس بسبب صغر مجرى الهواء لدي."
 
وعلى الرغم من بعض التحديات اليومية التي تمثلها متلازمة تريشر كولينز، إلا أن آنا تتمتع بنظام دعم قوي طوال الوقت.
 
وأخبرت عن تجربتها في مواجهة الناس والتنمر الّتي تتعرض له بشكل متواصل، قائلةً: "لا يزال الناس يحدقون بي، لكنني كبرت ووثقت بنفسي، ولا أدع التعليقات والتحديقات تحبطني أو تغيرني".
 
وأضافت: "مظهري قد يصدم البعض ولكنني في الواقع ممتنة جدًا لما أنا عليه وما أبدو عليه."
 
 
 

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