ثلاثيني يكشف عن سرّه الغريب: "أعشق ارتداء ملابس الأطفال في وقت فراغي... وهذا ما يخيفني!"

أعلن رجل مجهول الهوية على موقع "ذا صن" البريطاني أنه يعشق ارتداء ملابس الأطفال عندما يكون بمفرده في المنزل.

وأعرب الرجل، 35 عاما، عن خوفه من إعلام حبيبته بهذا الأمر، قائلاً: "إذا أخبرت حبيبتي عن "سرّي" فسوف تتركني، لذلك لا أريد القيام بذلك".

وتابع: "تبلغ شريكتي من العمر 32 عاما، ونحن نتواعد منذ أربع سنوات. وعلى الرغم من أن علاقة حبنا قوية، إلا أننا لا نعيش معًا".

وقال الرجل: "في وقتي الخاص، عندما لا أكون معها، أحب أن أرتدي ملابس أطفال للبالغين. لقد فعلت ذلك لسنوات، لكنني لم أخبر أحداً قط، ولا أعتقد أن العديد من النساء سيقبلن ذلك وسيواجهن صعوبة في الفهم".

وعبّر الرجل المذكور عن استيائه، كونه لا يستطيع فهم الأمر، وقال: "أحب ارتداء الفساتين والحفاضات والسراويل البلاستيكية أيضًا. أعلم أنني سأتوقف إذا تزوجت، على الرغم من أنني أستمتع بذلك كثيرًا".

وختم بالقول: "لا أستطيع التحدث مع أي شخص حول هذا الموضوع. لا أعرف ما يجب القيام به".