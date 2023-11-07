توفي بعد حقنه بمادة مهدئة بالقوة... تبرئة شرطي أميركي في قضية وفاة رجل

برأت هيئة محلفين أميركية الإثنين شرطيا أبيض عقب وفاة رجل أسود في ولاية كولورادو بعدما أوقفه عناصر من الشرطة وثبتوا رقبته وحقنوه بالقوة بمادة مهدئة.

وقضت هيئة المحلفين في الولاية الواقعة غربا بتبرئة الشرطي نيثان ووديارد من تهمة القتل غير العمد والقتل العمد نتيجة الإهمال الجنائي إثر وفاة إيلايجا ماكلين في آب 2019 والتي أثارت موجة غضب.

ويأتي قرار التبرئة بعد أقل من شهر على إدانة هيئة محلفين أخرى الشرطي راندي روديما بتهمة القتل نتيجة الإهمال الجنائي والاعتداء من الدرجة الثالثة، وتبرئة جيسون روزنبلات.

ومن المتوقع صدور الحكم على روديما في كانون الثاني، بحسب وكالة فرانس برس.

توفي ماكلين بعد أيام على عراك مع الشرطة وبعد حقنه بمادة الكيتامين المخدرة من جانب فريق طبي.

وكانت الشرطة قد استجابت لاتصال بشأن رجل أسود "مثير للشبهات" ويتصرف "بطريقة غريبة" في الشارع ويضع نظارات تزلج.

وأكد شرطي أن ماكلين الذي لم يكن يحمل سلاحا، حاول سحب مسدسه.

ولم تُقدم أي أدلة على ذلك.

واشارت عائلة الضحية إلى أنه كان ذاهباً لشراء مشروب وغالبًا ما كان يضع نظارات التزلج هذه.

وجاء وفاة ماكلين قبل أشهر على مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في أيار 2020، ما أثار تظاهرات على مستوى البلاد نددت بعنصرية الشرطة وقسوتها.