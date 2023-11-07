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تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!

منوعات
2023-11-07 | 08:39
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تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر &quot;مرعب&quot;!
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تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!

تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا، التي توقعت أحداث 11 أيلول وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد توقعت مرة جديدة بعض الأخبار المرعبة لعام 2024.

وأوضحت "ذا صن" أن لدى بابا فانغا، المعروفة أيضًا باسم "نوستراداموس البلقان"، رؤى قوية يعتقد أن 85 في المئة منها كانت صحيحة، وأنها اكتسبت قوّتها بعد أن فقدت بصرها خلال عاصفة مميتة عندما كانت طفلة.

إليكم في ما يلي أبرز توقعات بابا فانغا لعام 2024.

- محاولات اغتيال 
كانت لدى فانغا رؤية مفادها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم اغتياله على يد شخص من بلاده العام المقبل، وفقًا لما ذكرته مجلة أستروفام. 

- تزايد الهجمات الإرهابية في أوروبا 
أصدرت بابا فانغا تنبؤات حول الأسلحة المدمرة. وتزعم أن "دولة كبيرة" ستجري اختبارات أسلحة بيولوجية أو هجمات في العام المقبل. وتوقعت أيضًا أن ينفذ الإرهابيون هجومًا في أوروبا.

- أزمة اقتصادية ضخمة
قالت فانغا إنه ستكون هناك أزمة اقتصادية ضخمة ستؤثر على الاقتصاد العالمي العام المقبل. وسلطت الضوء على العديد من العوامل المساهمة مثل زيادة مستويات الديون، والمزيد من التوترات الجيوسياسية.

- أحداث مناخية مرعبة 
كانت لدى فانغا رؤية بأنه ستكون هناك أحداث جوية مرعبة وكوارث طبيعية في العام المقبل. ووفقا للتنبؤات، سيكون هناك تغيير في المدار والذي يحدث عادة على مدى فترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، إذا حدث هذا خلال فترة زمنية قصيرة، فقد يؤدي إلى إثارة مشكلات بما في ذلك اضطراب المناخ وارتفاع مستويات الإشعاع.

- الهجمات السيبرانية 
ذكرت الصوفية فانغا أنه سيكون هناك ارتفاع في الهجمات السيبرانية حيث سينظر المتسللون المتقدمون بشكل مباشر إلى البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تهديدات للأمن القومي.

- الاختراقات الطبية 
قدمت بابا فانغا أخبارا إيجابية في المجال الطبي وقالت إنه سيكون هناك علاجات جديدة للأمراض المستعصية بما في ذلك مرض الزهايمر. وقالت أيضًا إنه سيكون هناك علاج للسرطان في عام 2024.
 

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