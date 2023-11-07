0min

سمحت لابنتها بعدم الذهاب إلى المدرسة...والسبب غريب جداً: ما علاقة شعرها؟

سمحت لابنتها بعدم الذهاب إلى المدرسة...والسبب غريب جداً: ما علاقة شعرها؟







وأخبرت الأم ابنتها الصغيرة أنه بإمكانها الحصول على يوم إجازة من المدرسة، وكل ذلك لأنها شعرت بأن شعرها سيء في ذلك اليوم، بحسب موقع



وأوضحت الأم أن ابنتها أمضت مساء الأحد في ترتيب ضفائر شعرها استعدادًا لصباح يوم الاثنين. ولكن قبل 10 دقائق من موعد المغادرة إلى المدرسة، ذهبت روثي للاطمئنان عليها، لتكتشف أنها كانت تبكي.



وقالت روثي: "لقد كانت ابنتي في حالة ذعر تام، وتعاني من نوبة قلق، وكانت مرهقة".



واعترفت الابنة بأنها لم يكن لديها الوقت الكافي لإنهاء شعرها، وكانت تشعر بالإحباط حيال ذلك. فطلبت منها روثي أن تبقى في المنزل وتعود إلى سريرها.



وقررت الأم استغلال هذه اللحظة لتعليم ابنتها عن الصحة العقلية، وضرورة تخصيص وقت لنفسها عند الحاجة، حتى لو لم تكن مريضة جسديًا.



كشفت إحدى الأمهات عن سبب سماحها لابنتها بالاستلقاء في السرير بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، على الرغم من أنها لم تكن مريضة.وأخبرت الأم ابنتها الصغيرة أنه بإمكانها الحصول على يوم إجازة من المدرسة، وكل ذلك لأنها شعرت بأن شعرها سيء في ذلك اليوم، بحسب موقع "ذا صن" وأوضحت الأم أن ابنتها أمضت مساء الأحد في ترتيب ضفائر شعرها استعدادًا لصباح يوم الاثنين. ولكن قبل 10 دقائق من موعد المغادرة إلى المدرسة، ذهبت روثي للاطمئنان عليها، لتكتشف أنها كانت تبكي.وقالت روثي: "لقد كانت ابنتي في حالة ذعر تام، وتعاني من نوبة قلق، وكانت مرهقة".واعترفت الابنة بأنها لم يكن لديها الوقت الكافي لإنهاء شعرها، وكانت تشعر بالإحباط حيال ذلك. فطلبت منها روثي أن تبقى في المنزل وتعود إلى سريرها.وقررت الأم استغلال هذه اللحظة لتعليم ابنتها عن الصحة العقلية، وضرورة تخصيص وقت لنفسها عند الحاجة، حتى لو لم تكن مريضة جسديًا.