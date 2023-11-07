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"خُلق جسدي لإنجاب الأطفال"...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!

منوعات
2023-11-07 | 12:03
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&quot;خُلق جسدي لإنجاب الأطفال&quot;...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!
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"خُلق جسدي لإنجاب الأطفال"...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!

"خُلق جسدي لإنجاب الأطفال"...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!

فانيتي البالغة من العمر 21 عاماً، هي أم لثلاثة أطفال. وهي تنحدر من عائلة كبيرة، حيث أنجبت والدتها 10 أطفال، بحسب موقع "ذا صن".

وأنجبت الشابة طفلها الأول عندما كانت في سن الـ 18. وهي حالياً لا تتقبل حقيقة كونها أمًا لثلاثة أطفال تحت سن الثالثة.

وكانت قد حملت بطفلها الثالث بعد شهر واحد من انجاب طفلتها الثانية، أي أن الفارق بينهما هو 11 شهراً.

وبعد مشاركة قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سخر بعض الأشخاص من فانيتي لعدم أخذها استراحة بين الأطفال.

وقبل أن تصبح أماً في المنزل، التحقت فانيتي بمدرسة التجميل، لكنها تصر على أنها سعيدة بدورها الحالي وبممارسة الأمومة.

وقالت: "هذا ما خُلق جسدي من أجله... تربية الأطفال والاعتناء بهم!"


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