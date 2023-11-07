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كتبت اسم حبيبها وشماً على جبهتها...وهكذا دافعت عن قرارها! (صورة)
منوعات
2023-11-07 | 13:39
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كتبت اسم حبيبها وشماً على جبهتها...وهكذا دافعت عن قرارها! (صورة)
كتبت اسم حبيبها وشماً على جبهتها...وهكذا دافعت عن قرارها! (صورة)
تملي حكمة فن الجسد أنه لا يجب عليك كتابة اسم شريكك على جسدك، بغض النظر عن مدى شعورك بالحب في ذلك الوقت. فهناك دائمًا احتمال أن ينتهي بك الأمر إلى الانفصال عنه.
ومع ذلك، ألقت إحدى النساء كل الحذر في مهب الريح، من خلال كتابة اسم حبيبها وشماً على جبهتها بخط ضخم للغاية، بحسب موقع
"ميرور"
.
وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر انستغرام، ظهرت آنا ستانسكوفسكي مبتهجة حيث تم رسم اسم "كيفن" على جبهتها بأحرف سوداء ضخمة، في حين اندهش العديد من متابعيها.
وعلق أحد الأشخاص: "باعتباري فنان وشم، لن أفعل هذا أبدًا بإنسان آخر."
ولكنها ردت بفخر قائلة أن هذه هي طريقتها لإظهار حبها لكيفن، وشجعت الآخرين على القيام بنفس الشيء للتعبير عن حبهم لشركائهم.
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