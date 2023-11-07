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وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
منوعات
2023-11-07 | 15:10
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وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
توفيت طفلة بريطانية تبلغ من العمر عامين بسبب انفجار "الزائدة الدودية"، بعد أن فشل الأطباء في اكتشاف أعراضها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وأصيبت الطفلة إيسلا ساتكليف بمرض مفاجئ في الأيام الأخيرة من العطلة في تركيا مع والديها لورا كارولان، ورايان ساتكليف، وشقيقتها كاريس.
وكانت قد عولجت الطفلة من قبل طبيب في الفندق الذي يقيمون فيه، وسرعان ما وصف المرض بأنه التهاب اللوزتين، على الرغم من أن ألم إيسلا كان يأتي من بطنها وليس حلقها.
وساءت حالة الطفلة خلال الـ 24 ساعة التالية. وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يعودا فيه إلى المنزل، أخذها والداها إلى المستشفى.
والتقوا بنفس الطبيب الذي رآها في الفندق، ويُزعم أنه كرر تشخيصه الخاطىء، وأخبر الزوجين أن إيسلا كانت قادرة على العودة إلى المنزل في تلك الليلة.
وبمجرد وصول الأسرة إلى المطار، تدهورت صحة الطفلة أكثر، وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.
وبعدها، تم تشخيص إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية والإنتان. لكن الوقت كان قد فات، وتوفيت إيسلا.
ويُذكر أنه إذا تُرك التهاب الزائدة الدودية دون علاج، فقد تنفجر وتسبب التهابات تهدد الحياة، مثل الإنتان.
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