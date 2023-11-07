الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسافة أمان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!

منوعات
2023-11-07 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!

وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!

توفيت طفلة بريطانية تبلغ من العمر عامين بسبب انفجار "الزائدة الدودية"، بعد أن فشل الأطباء في اكتشاف أعراضها، بحسب موقع "ذا صن"

وأصيبت الطفلة إيسلا ساتكليف بمرض مفاجئ في الأيام الأخيرة من العطلة في تركيا مع والديها لورا كارولان، ورايان ساتكليف، وشقيقتها كاريس.

وكانت قد عولجت الطفلة من قبل طبيب في الفندق الذي يقيمون فيه، وسرعان ما وصف المرض بأنه التهاب اللوزتين، على الرغم من أن ألم إيسلا كان يأتي من بطنها وليس حلقها.

وساءت حالة الطفلة خلال الـ 24 ساعة التالية. وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يعودا فيه إلى المنزل، أخذها والداها إلى المستشفى.

والتقوا بنفس الطبيب الذي رآها في الفندق، ويُزعم أنه كرر تشخيصه الخاطىء، وأخبر الزوجين أن إيسلا كانت قادرة على العودة إلى المنزل في تلك الليلة.

وبمجرد وصول الأسرة إلى المطار، تدهورت صحة الطفلة أكثر، وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وبعدها، تم تشخيص إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية والإنتان. لكن الوقت كان قد فات، وتوفيت إيسلا.

ويُذكر أنه إذا تُرك التهاب الزائدة الدودية دون علاج، فقد تنفجر وتسبب التهابات تهدد الحياة، مثل الإنتان.
 

آخر الأخبار

منوعات

وفاة

طفلة

تشخيص

خاطىء

LBCI التالي
"أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة"... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!
"بسم الله"... لفظ هذه الكلمة ثم أشعل النار برجلين مؤمنين فور خروجهما من المسجد في هذا البلد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-03

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-10-16

في مشهد مؤلم في غزة... حاولت ايقاظ طفلتها المتوفاة لإرضاعها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-12

منظومة باتريوت أطلقت صواريخ في سماء صفد بسبب تشخيص خاطىء

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-31

الوكالة الوطنية: قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:54

امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!

LBCI
منوعات
13:39

كتبت اسم حبيبها وشماً على جبهتها...وهكذا دافعت عن قرارها! (صورة)

LBCI
منوعات
12:03

"خُلق جسدي لإنجاب الأطفال"...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!

LBCI
منوعات
11:30

ثلاثيني يكشف عن سرّه الغريب: "أعشق ارتداء ملابس الأطفال في وقت فراغي... وهذا ما يخيفني!"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

LBCI
آخر الأخبار
11:02

رئيس مجلس النواب الأميركي: لا نريد للصراع أن تتسع دائرته في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
00:52

ناشطون يهود يحتلّون تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ممر بحري انساني من قبرص الى غزة… قريبا

LBCI
أخبار دولية
13:43

سكان غزة قطعوا "طريق الموت" بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الشهر الثاني من حرب غزة بدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حرب غزة دخلت شهرها الثاني... فهل تنجح المساعي لعدم تمددها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

قاسم: إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:42

التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة

LBCI
منوعات
08:39

تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!

LBCI
خبر عاجل
14:13

سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش

LBCI
خبر عاجل
13:14

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

LBCI
فنّ
04:27

كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!

LBCI
خبر عاجل
09:34

معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل

LBCI
اخبار البرامج
09:40

النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More