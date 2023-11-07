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امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!

منوعات
2023-11-07 | 15:54
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امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!
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امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!

امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!

شاركت مونيت، البالغة من العمر 55 عامًا، قصتها مع الزواج لـ 11 مرة. وتقول إنها منذ صغرها كانت مفتونة بفكرة الزواج بعد مشاهدة القصص الخيالية، وفق موقع "ذا صن".

وعندما كانت مونيت تبلغ من العمر 15 عامًا، توفي والدها بشكل مأساوي، تاركًا فجوة في حياتها كانت ترغب بشدة في سدها.

وفي سن الـ 17، التقت بشاب رياضي في إحدى المباريات، وصممت على الزواج منه. وأنجبا ثلاثة أطفال قبل أن ينفصلا بعد عشر سنوات من الزواج.

ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يلفت انتباه مونيت شخص آخر كان أصغر منها بسنوات.

وبعد ستة أشهر من بدء المواعدة، تزوجا. لكنهما انفصلا بعد عام واحد، لأنه لم يكن ناضجاً، بحسب مونيت.

ولكنهما تزوجا مرة أخرى بعد أكثر من عام على الانفصال، وأنجبت مونيت منه طفلها الرابع. وعادا وانفصلا مرة أخرى.

والتقت مونيت بعد فترة بـ روب الذي كان يكبرها بعامين في أحد مواقع المواعدة الدينية.

وكان روب مثل مونيت مؤمنًا بعدم ممارسة الجنس قبل الزواج، لذلك التقى بعائلتها في غضون خمسة أسابيع وتزوجا.

ومع ذلك، واجه الزوجان تحديات عندما مرضت مونيت واحتاجت إلى إجراء عملية في القلب. حيث اشتكى روب من أنها لم تعد ممتعة، فانفصلا.

وبعدها، التقت بـ سام في إحدى الحانات، وتزوجا في اليوم التالي. لكنهما انفصلا بعد عامين لأنه كان يشرب كثيراً ويفقد أعصابه.

وبعد مرور عام، انضمت مونيت إلى أحد مواقع المواعدة، وارتبطت برجل "طويل القامة وقوي البنية" يُدعى جيمي.

واستغرق الأمر ستة أسابيع فقط حتى يتقدم جيمي بطلب الزواج. لكن سرعان ما واجه الزوجان مشاكل أيضًا.

وأوضحت مونيت: «لقد كان غيورًا جدًا، فتطلقنا بعد عام، ثم انتهى بنا الأمر بالزواج مرة أخرى بعد أن خضع للعلاج. ولكن بعد أربعة أسابيع كان من الواضح أنني كنت على حق في المرة الأولى، فانفصلنا ثانية".

وبعد عام ونصف، التقت مونيت بـ لويس في أحد مواقع المواعدة، واقترح عليها الزواج.

ولكن بعد ستة أسابيع فقط من زواجهما، طلقت مونيت مرة أخرى في سن الـ 41 عامًا.

وبعدها، التقت بـ أليكس الذي جمعته معها قصة حب دامت ستة أسابيع، وتزوجا بعدها. ولكنهما انفصلا بعد أربعة أشهر لأن معاملة أليكس لإبن مونيت لم تكن جيدة.

والرجل التالي الذي وقعت في حبه مونيت كان أولي، وهو صديق قديم لها من المدرسة الثانوية. 

وبعد أن عاشا معاً لستة أشهر، تزوجا. ثم لاحظا وجود العديد من الاختلافات بينهما، فانفصلا.

وقالت مونيت: "بعد مرور عام على انفصالي من أولي، خرج جيريمي من ماضيي، وسرعان ما تحولنا من أصدقاء إلى شيء أكثر.لقد خططنا للزواج، وعزمنا على إنجاح الأمر. ذهبنا إلى معسكر تدريبي للزواج، مصمم لتقديم المشورة للأزواج بالإضافة إلى تعزيز التحسين الذاتي. لقد كان علاجيًا جدًا. وتمكنت أخيرًا من الحداد على والدي بشكل صحيح، لذلك لم يعد جرحًا مفتوحًا بعد الآن".

ولكن على الرغم من جلسات العلاج، لم يسير حفل زفاف مونيت الحادي عشر كما هو مخطط له.

وبعد عشر سنوات من بقائها وحيدة، التقت مونيت بـ جوشوا عبر الإنترنت الذي انصدم من عدد المرات التي تزوجت فيها مونيت. ولكنه لم يغيّر مشاعره وتقدّم لها. 

ولكن بعد مرور عامين، دار بينهما جدال كبير، اعتبرته مونيت بمثابة تحذير، لذا ألغت حفل الزفاف.

وقالت مونيت: "الآن أنا عازبة مرة أخرى، لكنني لا أبحث عن الأمير، اذ عليه هو أن يجدني. وتعلمت من زيجاتي الـ11، أنني إذا تزوجت مرة أخرى، أقسم أنها ستكون للأبد".

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