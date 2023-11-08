جريمة خضّت العالم... تعرّض طفل للطعن أمام المدرسة!

توفي فتى في إنجلترا بعد تعرضه للطعن بالقرب من مدرسة، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.

وأثارت قضية ألفي لويس، البالغ من العمر 15 عاما، جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تعرّضه لجريمة قتل بالقرب من مدرسة هورسفورث في ليدز قبل الساعة الثالثة بعد ظهر الثلاثاء.

وأعلنت شرطة غرب يوركشاير أنه تم نقل ألفي إلى المستشفى لكنه توفي بشكل مأساوي متأثرا بجراحه.

وقالت السلطات المحلية إنه تم القبض على شاب في سن المراهقة على صلة بالحادث. ولم تحدد سبب اعتقال المراهق، مؤكّدةً أنها بدأت تحقيقًا في جريمة قتل.

ويُعتقد أن ألفي كان ينتظر تلميذاً آخر من مدرسة سانت مارغريت الابتدائية في تاون لين، المُجاورة لمدرسته، ويقال إن المعلمين قاموا بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وأخبرت المدرسة أولياء الأمور بوقوع حادثة "مؤلمة" تتعلق بتلميذ سابق. وجاء في إحدى الرسائل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي: "طفل آخر يُقتل طعناً بالسكين، أرسل كل حبي لعائلة لويس".