الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!

منوعات
2023-11-08 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!

عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!

شارك زوجان بريطانيان متزوجان حديثًا في إحدى حلقات برنامج الويب "Love Don’t Judge " لماذا قررا السماح لإحدى وصيفات العروس بالانضمام إليهما في علاقة ثلاثية في ليلة زفافهما.

ويستضيف البرنامج، الذي يضم ما يقرب من 60 ألف مشترك على موقع يوتيوب، أزواجًا من كل أنحاء العالم يتجاوزون حدود توقعات المجتمع.

وتزوجت كاتي، 26 عامًا، وزوجها دان، 25 عامًا، في ديفون بإنكلترا، في أيلول، بعد ست سنوات من المواعدة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي إحدى حلقات البرنامج التي تم بثها الأسبوع الفائت، تذكر الزوجان مناقشة تخيلاتهما الجنسية واتخاذ قرار إقامة علاقات مع أشخاص آخرين لتحقيق رغباتهم.

وأخبر دان كاتي أنه يريد رؤيتها مع رجل آخر، الأمر الذي جعلها تشعر "بالصدمة" في البداية. كما شجع هذا الاعتراف الأول كاتي على استكشاف ازدواجيتها. وفي النهاية، فتحت لهما الأبواب لخوض تجارب جديدة ومثيرة معًا - بما في ذلك ليلة زفافهما.

"انتهى بنا الأمر بأخذ إحدى صديقاتي إلى غرفة نومنا"، قالت كاتي: "لقد احتسينا بعض المشروبات وانتهى بنا الأمر بإقامة علاقة ثلاثية معها، وكان الأمر ممتعًا حقًا".

وأضافت: "إنها واحدة من أفضل صديقاتي، لذلك كانت مريحة للغاية".

بدوره، ردد دان مشاعرها، وقال: "إن القيام بذلك في مثل هذا اليوم الخاص يجعل الأمر لا يُنسى".
 

آخر الأخبار

منوعات

أقاما

علاقة

ثلاثية

زفافهما...

الشخص

الثالث

صادمة

والسبب

LBCI التالي
بقيت مغلقة 265 عاماً... كشف مضمون رسائل لبحارة فرنسيين صادرها البريطانيون!
امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-07

سمحت لابنتها بعدم الذهاب إلى المدرسة...والسبب غريب جداً: ما علاقة شعرها؟

LBCI
منوعات
2023-10-03

العروسان الهاربان... أنهيا حفل زفافهما ولم يدفعا فاتورة المطعم ثم غادرا البلاد وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
منوعات
2023-09-28

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
منوعات
2023-11-06

أخبرت حبيبها أنها أنجبت منه... بطن منتفخ وفحوصات مزيفة وطفل مجهول: قصة غريبة تحاكي الأفلام وتفاصيلها صادمة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:22

"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:22

استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!

LBCI
منوعات
10:08

سمكة قرش تدخل التاريخ... أنجبت عذرياً من دون اتصالها مع أي ذكر! (صور)

LBCI
منوعات
07:35

اتهام معلمة بالاعتداء الجنسي في هذا البلد... "مارست الجنس مع تلميذها أكثر من 20 مرة!"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-11-07

التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة

LBCI
منوعات
2023-11-07

طلب منها أن تجهض ابنهما وعندما رفضت نفذ جريمته المرعبة... خطف ومخدرات ثم سلك معدني وكتلة اسمنتية!

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-06

جعجع دان استهداف السيارة المدنية في الجنوب: الحروب ليست بالخطابات والإطلالات

LBCI
أخبار سياسية
04:49

ميقاتي بحث مع الهيئات الإقتصادية التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:49

المشهد الميداني على الحدود الجنوبية شهد تطورات أمنية

LBCI
أخبار دولية
07:16

بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة ولرفض أي تهجير قسريّ للفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
06:42

وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الشهداء المعلنة في قطاع غزة "لا تعبر عن الواقع"

LBCI
أخبار دولية
06:34

فولكر تورك في زيارة إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
04:11

نتانياهو يرفض الطروحات التي لا تشمل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

LBCI
أخبار دولية
16:42

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:13

سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش

LBCI
خبر عاجل
13:14

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات الـLBCI: لا غداء يجمع اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعلومات التي انتشرت عن الموضوع غير دقيقة

LBCI
منوعات
15:54

امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!

LBCI
خبر عاجل
04:07

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

LBCI
خبر عاجل
07:48

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات: قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة

LBCI
أخبار لبنان
14:45

غارات وقصف مدفعي جنوبًا...

LBCI
خبر عاجل
11:14

مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أميركيون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More