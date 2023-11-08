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عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
منوعات
2023-11-08 | 09:55
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عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
شارك زوجان بريطانيان متزوجان حديثًا في إحدى حلقات برنامج الويب "Love Don’t Judge " لماذا قررا السماح لإحدى وصيفات العروس بالانضمام إليهما في علاقة ثلاثية في ليلة زفافهما.
ويستضيف البرنامج، الذي يضم ما يقرب من 60 ألف مشترك على موقع يوتيوب، أزواجًا من كل أنحاء العالم يتجاوزون حدود توقعات المجتمع.
وتزوجت كاتي، 26 عامًا، وزوجها دان، 25 عامًا، في ديفون بإنكلترا، في أيلول، بعد ست سنوات من المواعدة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وفي إحدى حلقات البرنامج التي تم بثها الأسبوع الفائت، تذكر الزوجان مناقشة تخيلاتهما الجنسية واتخاذ قرار إقامة علاقات مع أشخاص آخرين لتحقيق رغباتهم.
وأخبر دان كاتي أنه يريد رؤيتها مع رجل آخر، الأمر الذي جعلها تشعر "بالصدمة" في البداية. كما شجع هذا الاعتراف الأول كاتي على استكشاف ازدواجيتها. وفي النهاية، فتحت لهما الأبواب لخوض تجارب جديدة ومثيرة معًا - بما في ذلك ليلة زفافهما.
"انتهى بنا الأمر بأخذ إحدى صديقاتي إلى غرفة نومنا"، قالت كاتي: "لقد احتسينا بعض المشروبات وانتهى بنا الأمر بإقامة علاقة ثلاثية معها، وكان الأمر ممتعًا حقًا".
وأضافت: "إنها واحدة من أفضل صديقاتي، لذلك كانت مريحة للغاية".
بدوره، ردد دان مشاعرها، وقال: "إن القيام بذلك في مثل هذا اليوم الخاص يجعل الأمر لا يُنسى".
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