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سمكة قرش تدخل التاريخ... أنجبت عذرياً من دون اتصالها مع أي ذكر! (صور)

سمكة قرش تدخل التاريخ... أنجبت عذرياً من دون اتصالها مع أي ذكر! (صور)







وتعيش أنثى القرش الكتفي في موطن خاص بها في حديقة حيوان بروكفيلد، الواقعة خارج شيكاغو، منذ عام 2019. ولم يتم إيواءها مع ذكر منذ وصولها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن حديقة الحيوان.



في 23 آب، فقست إحدى بيضات الأم وتحولت إلى جرو - وهي الحالة الثانية المسجلة فقط لصغار سمكة قرش كتاف تنتج عن طريق التكاثر اللاجنسي في منشأة معتمدة تابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.



وكان الحدث الأول في حوض أسماك نيو إنغلاند، حيث نشأت الإناث البالغات في حديقة حيوان بروكفيلد.



وقال مايك ماسيليس، كبير المتخصصين في رعاية الحيوانات في حديقة حيوان بروكفيلد، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أن جرونا الصغير كان يأكل جيدًا في نظامه الغذائي المكون من الكبلين المفروم جيدًا، ومخالب الحبار المفرومة، وغيرها من المأكولات البحرية المفرومة جيدًا... لقد كان زملاؤنا في New England Aquarium مصدرًا رائعًا لأن صغار أسماك القرش التي يتم إنتاجها عن طريق التوالد العذري يمكن أن تكون حساسة للغاية."



والتوالد العذري (PG) هو تكاثر لا جنسي حيث يمكن للأنثى إنتاج جنين بدون حيوانات منوية لتخصيبها، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.



ووفقًا لمجلة بريتانيكا، يعد PG أمرًا طبيعيًا في بعض اللافقاريات مثل النمل والنحل، ولكنه نادر في الفقاريات الأكثر تعقيدًا، مثل أسماك القرش.



وجاءت سمكة القرش الأم لأول مرة إلى حديقة الحيوان عندما كان عمرها ثلاث سنوات فقط، وتقول حديقة الحيوان إن هذه الأنواع تصل إلى مرحلة النضج الجنسي في عمر السبع سنوات تقريبًا.

دخلت سمكة قرش التاريخ في حديقة حيوان شيكاغو، حيث أنجبت على الرغم من عدم وجود أي اتصال لها مع أي ذكر، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتعيش أنثى القرش الكتفي في موطن خاص بها في حديقة حيوان بروكفيلد، الواقعة خارج شيكاغو، منذ عام 2019. ولم يتم إيواءها مع ذكر منذ وصولها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن حديقة الحيوان.في 23 آب، فقست إحدى بيضات الأم وتحولت إلى جرو - وهي الحالة الثانية المسجلة فقط لصغار سمكة قرش كتاف تنتج عن طريق التكاثر اللاجنسي في منشأة معتمدة تابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.وكان الحدث الأول في حوض أسماك نيو إنغلاند، حيث نشأت الإناث البالغات في حديقة حيوان بروكفيلد.وقال مايك ماسيليس، كبير المتخصصين في رعاية الحيوانات في حديقة حيوان بروكفيلد، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أن جرونا الصغير كان يأكل جيدًا في نظامه الغذائي المكون من الكبلين المفروم جيدًا، ومخالب الحبار المفرومة، وغيرها من المأكولات البحرية المفرومة جيدًا... لقد كان زملاؤنا في New England Aquarium مصدرًا رائعًا لأن صغار أسماك القرش التي يتم إنتاجها عن طريق التوالد العذري يمكن أن تكون حساسة للغاية."والتوالد العذري (PG) هو تكاثر لا جنسي حيث يمكن للأنثى إنتاج جنين بدون حيوانات منوية لتخصيبها، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.ووفقًا لمجلة بريتانيكا، يعد PG أمرًا طبيعيًا في بعض اللافقاريات مثل النمل والنحل، ولكنه نادر في الفقاريات الأكثر تعقيدًا، مثل أسماك القرش.وجاءت سمكة القرش الأم لأول مرة إلى حديقة الحيوان عندما كان عمرها ثلاث سنوات فقط، وتقول حديقة الحيوان إن هذه الأنواع تصل إلى مرحلة النضج الجنسي في عمر السبع سنوات تقريبًا.