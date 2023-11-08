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استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!

منوعات
2023-11-08 | 10:22
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استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!
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استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!

اعترف ضابط في شرطة لانكشاير البريطانية بمحاولة قتل حبيبته السابقة في فندق "بريميير إن" في مدينة مانشستر.
 
وأقرّ جيمس رايلي، 28 عامًا، من بريستون، لانكشاير، يوم الثلاثاء بالذنب في محاولة قتل إيلي موكسهام في 10 تشرين الثاني 2022.
 
وكان رايلي قد نفى في السابق ارتكابه الجريمة وسيواجه مصيره في محكمة مانشستر كراون الأسبوع المقبل.
 
وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنه تم استدعاء العناصر لبلاغ يتعلق بسلامة شابة في فندق في شارع بروك، مانشستر، في حوالي الساعة 11.30 ليلاً يوم 10 تشرين الثاني 2022.
 
وحضرت خدمات الطوارئ وتم نقل المرأة إلى المستشفى. وقد تم  فصل رايلي من قبل العمل في كانون الثاني من هذا العام.
 
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 12 كانون الثاني من هذا العام.
 
 
 
 

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