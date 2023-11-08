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قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-08 | 12:35
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قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
دبرت ممرضة طب أسنان مؤامرة إباحية انتقامية لاستهداف الحبيبة الجديدة لصديقها السابق.
واستمعت المحكمة إلى أن ميكايلا فوكس، 34 عامًا، كانت العقل المدبر لمؤامرة الانتقام الإباحية القاسية التي بلغت ذروتها في إنتاج عشرات النسخ من الصور العارية، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأرسلت الأم العازبة لطفلين رسالة نصية إلى حبيبها السابق تحتوي على صورة عارية حصلت عليها للحبيبة الجديدة وتضمنت الرسالة الشريرة: "أرسل هذا إليك أيها الطائر... إذا اتصلت بي وأخبرتني أنها لا تريد أطفالا، فسوف أقوم بنشر هذه الصور في كل مكان."
وتم لاحقًا نشر الصور العارية، التي لم تظهر وجه الضحية، على أعمدة الإنارة وأعمدة الهاتف وحتى داخل الحانة المحلية وخارجها خلال الأيام التالية.
وشاهدت الضحية الصور الحميمة وقالت إن الحرج جعلها غير قادرة على النوم.
وقالت أيضًا إنها تخشى العودة إلى العمل خوفًا من إرسالها أيضًا إلى رئيسها في العمل.
وقالت في بيان للشرطة: "لقد جعلني هذا أشعر بالفزع... أنا قلق بشأن ما سيأتي بعد ذلك."
واعترفت فوكس من تشادرتون، أولدهام، التي تعمل في جراحة الأسنان في البلدة، في وقت لاحق بإرسال الصورة عبر تطبيق واتساب "بسبب الإحباط"، لكنها أصرت على أنها لم تنشر الصور في المنطقة المحيطة بالضحية.
في محكمة تامسايد، واجهت فوكس عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر بموجب إرشادات الحكم بعد أن اعترفت بالذنب في الكشف عن صور أو أفلام جنسية خاصة بقصد التسبب في الضيق.
وانتهى حكمها بثمانية أسابيع في السجن، مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد أن قال المحلفون أن أطفالها "سيتعرضون لأذى كبير" إذا ذهبت إلى السجن.
ومع ذلك، قبلت المحكمة تفسيرها بأن شخصًا آخر قام بلصق الصور الحميمية في كل أنحاء المنطقة.
كما أُمرت فوكس بإكمال 10 أيام من إعادة التأهيل مع خدمة المراقبة.
وأجبرت على دفع 239 جنيهًا إسترلينيًا كتكاليف ورسوم إضافية للضحية.
.
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